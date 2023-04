Erling Haaland: Diskussionen endgültig vorbei? Ex-BVB-Star mit deutlicher Ansage

Fußball-Fans schütteln bei ihm schon länger nur noch fassungslos den Kopf. Erling Haaland lässt sich bei der Mission, Tore zu erzielen, einfach nicht stoppen. Das musste am Dienstagabend auch Bayern München schmerzhaft erfahren.

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League setzte Erling Haaland den 3:0 Schlusspunkt. In der Königsklasse steht er mittlerweile bei unfassbaren 34 Toren in 27 Spielen. Doch nicht nur das. Eine andere Sache war gegen die Bayern auffällig, die eine Diskussion um seine Person endgültig ersticken könnte.

Erling Haaland: England diskutiert leidenschaftlich

Wie gut ist der Norweger wirklich? Mit Blick auf die nackten Zahlen und seine gnadenlose Effektivität wundert sich so mancher Fan, dass Haaland überhaupt infrage gestellt wird. Doch der englische Fußball ist speziell – und auch zu Weltstars gnadenlos.

Manch ein Experte vertritt die Meinung, dass Manchester City durch den Ex-BVB-Star trotz aller Tore sogar schlechter geworden sei. Zu statisch sei das Spiel mit Erling Haaland, zu sehr auf ihn zugeschnitten. Andere Freigeister wie Jack Grealish, Kevin de Bruyne oder Bernardo Silva würden darunter leiden. Dass Meister City in der Liga weiterhin hinter Arsenal London liegt, bestätigt sie in ihrer Ansicht.

Norwegischer Bayern-KO

Dass er weitaus mehr zum Manchester-Spiel beitragen kann als nur Tore, zeigte Erling Haaland beim Heimspiel gegen München. Beim zweiten Treffer trat er nämlich nicht als Torschütze, sondern als Vorlagengeber in Erscheinung.

Nach einem Ballverlust von Dayot Upamecano schnappte sich Grealish den Ball, der weiter zum ehemaligen Dortmunder kam. Und siehe da: Mit einer präzisen Flanke setzte er Silva in Szene, der per Kopf einnetzte. Wenig später traf der 22-Jährige dann auch noch selbst und nahm der Mannschaft von Thomas Tuchel sämtlichen Wind aus den Segeln – eine deutliche Ansage auch an seine Kritiker.

Erling Haaland baut Quote aus

Damit stehen die Citizens schon mit einem Bein im Halbfinale und der Stürmer hat zweifelsfrei großen Anteil daran. Nach diesem Auftritt werden die Diskussionen um ihn und seinen Mehrwert fürs Team vorerst einschlafen.

Denn auch zuletzt traf Erling Haaland in der Liga doppelt und führte Manchester zum Sieg. Mittlerweile steht er schon bei 45 Saisontreffern (wettbewerbsübergreifend). Doch ob die Experten in England jemals verstummen? Das wird die nächste Phase zeigen, in der Citys Nummer 9 in mehr als einem Spiel in Folge ohne Torerfolg bleibt.