BVB: Meister-Ansage ausgerechnet von einem Ex-Schalker – „Was sie nicht vergessen sollten“

Und plötzlich ist die Welt beim BVB wieder in Ordnung! Nach der blamablen 3:3-Vorstellung beim VfB Stuttgart haben die Dortmunder die richtige Reaktion gegen Eintracht Frankfurt (4:0) gezeigt und die Tabellenführung übernommen.

Denn der FC Bayern verlor seine Partie beim 1. FSV Mainz 05 (1:3). Doch ausgerechnet vom Bayern-Schreck kommt jetzt eine deutliche Meister-Ansage an den BVB – und das von einem Ex-Schalker.

BVB: Meister-Ansage ausgerechnet von einem Ex-Schalker

Der BVB durfte dank den Mainzern am vergangenen Spieltag jubeln. Ein schwacher FC Bayern verlor trotz 1:0-Führung noch mit 1:3 bei der zuletzt formstarken Mannschaft von Trainer Bo Svensson. Fünf Spieltage vor dem Ende übernahm Borussia Dortmund die langersehnte Tabellenführung – die erste seit 2019.

Der Weg für die Schwarzgelben wird aber alles andere als einfach. Denn am 34. Spieltag muss die Terzic-Elf gegen Mainz ran und von den Rheinessen gibt es eine deutliche Warnung.

„Da wurde jetzt schon vor dem Spiel unser Sieg gegen die Bayern bejubelt. Was sie beim BVB aber nicht vergessen sollten: Dass sie am letzten Spieltag gegen uns spielen müssen“, betont Mainz-Boss Christian Heidel, der zuvor beim Dortmunder Erzrivalen FC Schalke 04 unter Vertrag stand.

Mainz will Dortmunder Meisterschaft verhindern

Am 27. Mai kommt es dann zum Heimspiel des BVB gegen die Mainzer im Signal-Iduna-Park vor 80.000 Fans. Die 05er wollen Dortmund die Meisterschaft versauen.

„Wir werden alles versuchen, auch dort zu punkten. Vielleicht haben wir ja da noch selbst die Chance auf Europa“, sagt Heidel gegenüber der „Bild“ und fügt hinzu: „Wir wissen, wo wir stehen und was wir für Möglichkeiten haben. Wir werden alles versuchen, um einen der begehrten Plätze da oben zu erreichen“, so Heidel, der den Fokus schon auf das kommende Wochenende richtet. Dann ist die Svensson-Elf beim VfL Wolfsburg zu Gast.

Derzeit ist Mainz mit 45 Punkten auf Platz sieben. Auf den Sechstplatzierten Bayer Leverkusen sind es zwei Zähler Rückstand. Zuletzt spielte Mainz in der Saison 2016/17 in der Europa League, scheiterte aber in der Gruppenphase.