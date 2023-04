Borussia Dortmund: Enthüllt! Watzke-Wutrede an BVB-Team – „Wie oft noch?“

War das der Wendepunkt bei Borussia Dortmund? Das peinliche 3:3-Unentschieden des BVB beim VfB Stuttgart. Trotz Überzahl und 2:0-Führung ließen die Schwarzgelben zwei wichtige Punkte im Meisterschaftskampf liegen.

Nach dem Spiel wendete sich Hans-Joachim Watzke mit einer Wutrede an die Mannschaft. Nun wurde enthüllt, welche Worte der BVB-Boss an die Spieler gerichtet hat. Es scheint jedenfalls, dass das etwas gebracht hat.

Borussia Dortmund: Watzke-Rede enthüllt

Ganz Deutschland lachte am 28. Spieltag noch über Borussia Dortmund. Während der FC Bayern sein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (1:1) nicht gewann, patzten auch die Schwarzgelben gegen Abstiegskandidat VfB Stuttgart. Lange lag der BVB in Überzahl sogar mit 2:0 in Führung. Doch nach 90 Minuten lautete das Ergebnis 3:3 und die Mannschaft von Edin Terzic verpasste den Sprung an die Tabellenspitze.

Die verpasste Chance gegen Stuttgart hat wohl auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf den Plan gerufen. So berichtet die „Sport Bild“, dass Watzke das Team anschließend in der Kabine aufsuchte und zwei Fragen stellte.

„Wie oft muss Bayern noch straucheln, damit ihr merkt, dass ihr Deutscher Meister werden könnt? Oder wollt ihr nicht Deutscher Meister werden?“, so der BVB-Boss. Zuvor soll er bei einem gemeinsamen Essen mit Sebastian Kehl und Edin Terzic beschlossen haben, die Ansprache vor der Mannschaft zu halten.

Ansprache mit Erfolg

So soll Watzke bei seiner Rede die Fehler der Mannschaft deutlich angesprochen, aber auch die starke Rückrunde gelobt haben. Um Meister zu werden, „muss man auch viel tun“, soll seine Ansage gewesen sein. Die Ansprache scheint bei den Spielern von Borussia Dortmund angekommen zu sein.

Nur wenige Tage später patzte der FC Bayern erneut. Beim FSV Mainz 05 gab es eine heftige 1:3-Pleite. Knapp drei Stunden später übernahm der BVB mit einem 4:0-Erfolg über Eintracht Frankfurt die Tabellenführung – fünf Spieltage vor dem Ende. Ob das Terzic-Team am 34. Spieltag dann über den Meistertitel jubeln kann, wird sich zeigen.