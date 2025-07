Sebastian Kehl verkündet es – DARAUF haben alle Fans von Borussia Dortmund gewartet

Money. Money. Money. Borussia Dortmund steht nach dem Erreichen des Klub-WM-Viertelfinales und dem Verkauf von Jamie Gittens finanziell aktuell sehr gut da. Auch für die kommende Saison konnte durch die Champions-League-Qualifikation monetäre Planungssicherheit gewährleistet werden. Doch mit diesem Zustand gehen auch Fan-Erwartungen Hand in Hand.

Schon seit Ende der vergangenen Saison fordern Fans von Borussia Dortmund vehement eine Verbesserung des Kaders, an dessen Qualität, gerade in der Breite, nach einer enttäuschenden Spielzeit stark gezweifelt wird. Diesen Umstand scheint auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zu erkennen. Immerhin kündigt er nun selbst Veränderungen an.

Borussia Dortmund: Kehl mit Ansage

Nach dem Ausscheiden bei der Klub-WM gegen Real Madrid (2:3) wählte Kehl sehr deutliche Worte. „Es wird auf dem Transfermarkt noch ein bisschen was passieren. Wir werden die Mannschaft besser machen als im vergangenen Jahr“, verkündete der BVB-Sportdirektor. Ein klarer Plan, für den Kehl jetzt bestens gerüstet sein sollte.

Laut „Sportbild„-Informationen erhält Borussia Dortmund 65 Millionen Euro für Gittens und weitere zwölf für Youssoufa Moukoko und Soumaila Coulibaly. Zusammen mit den Einnahmen aus dem Topf der Klub-WM sollte dem BVB-Chef also eine gesunde Summe für Neueinkäufe zur Verfügung stehen. Doch damit wächst auch der Druck.

BVB-Transferpolitik geschwächt

Lange überzeugte der BVB in der Bundesliga durch exzellente Transfers und formte junge Talente gewinnbringend zu echten Weltstars. Fans bemängeln schon seit einigen Jahren, dass die Entwicklung dieser Transfer-Politik nachgelassen hat. Nun muss Kehl mit finanzieller Sicherheit liefern.

Einfacher gesagt als getan. Die internationale Konkurrenz für Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt ist so groß wie noch nie und die Scouting-Abteilung in vielen Vereinen höchst professionalisiert. So bleibt es spannend, welche Spieler Kehl dennoch im Sommer zum BVB holen kann. Dass mehrere Transfers anstehen, scheint nach seinen Aussagen als sicher.