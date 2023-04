Ex-Dortmund-Profi beendet Karriere – dieser bittere Moment bleibt für BVB-Fans unvergesslich

Mit 37 Jahren ist Schluss! Ex-BVB-Profi Uwe Hünemeier beendet seine aktive Karriere, das gab der Innenverteidiger vom Zweitligisten SC Paderborn am Mittwoch (26. April) bekannt.

Zwar ist Hünemeier eine absolute Paderborn-Legende, sein Bundesliga-Debüt feierte er aber für Borussia Dortmund. Es war allerdings ein Debüt zum Vergessen. Auch die BVB-Fans werden sich ungern daran erinnern.

Ex-BVB-Profi Hünemeier beendet Karriere

Im kommenden Sommer ist Schluss. Uwe Hünemeier wird mit 37 Jahren seine Karriere beenden. „Es waren wunderbare Jahre, die ich als Fußballer auf verschiedenen Stationen erleben durfte. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich das Ende meiner aktiven Karriere selbst bestimmen kann“, sagt der Abwehrspieler, zu dessen Stationen auch der BVB gehörte.

2000 wechselte er in die Jugend-Abteilung von Borussia Dortmund. Von dort aus schaffte er den Sprung zu den Profis der Schwarzgelben. Am 17. Dezember 2005 war es dann für Hünemeier so weit. Mit dem BVB feierte er sein Bundesliga-Debüt an der Seite von Christoph Metzelder und das ausgerechnet gegen den FC Bayern. Die kompletten 90 Minuten spielte er durch. Gegen den Rekordmeister gab es dann aber eine bittere 1:2-Niederlage im Westfalenstadion.

Es war sein einziger Einsatz für eine lange Zeit. Erst am 28. Spieltag, rund fünf Monate später, durfte Hünemeier für die Dortmunder wieder ran. Aber auch da gab es eine bittere 1:2-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach, die letztlich bittere Folgen hatte.

Nur drei Spiele für Dortmund

Am Ende der Saison verpasste der BVB nämlich nur knapp die Qualifikation für den damaligen Uefa-Cup, weil Hertha BSC mit zwei Punkten mehr sich vorbeischlich. Auch danach musste Hünemeier lange auf die nächsten Profispiele warten. Insgesamt kommt er auf lediglich drei Partien im BVB-Trikot. 150 Begegnungen absolvierte er dafür in der Zweitligamannschaft der Borussia.

Deshalb folgte 2010 der Wechsel zu Energie Cottbus, wo er zur festen Größe avancierte. Beim damaligen Zweitligisten spielte er bis 2013 84 Mal in der 2. Liga. Von 2013 bis 2015 spielte er das erste Mal für den SC Paderborn, mit dem er 2014 sogar in die Bundesliga aufstieg.

Es ging für Hünemeier anschließend kurz nach England zu Brighton, ehe 2018 die Rückkehr nach Paderborn folgte. Nach sechs Jahren hört der Abwehrspieler im kommenden Sommer auf. Beim SCP wird er eine bislang noch nicht näher definierte Stelle im sportlichen Bereich einnehmen.