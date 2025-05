Borussia Dortmund: Champions-League-Schock – Spieler verkündet es selbst

Ein Spiel steht in dieser Saison noch für Borussia Dortmund in der Bundesliga an. Ein Spiel, das über den Erfolg dieser Saison bestimmen wird. Champions League: ja oder nein? Und ausgerechnet vor diesem Saisonfinale im Westfalenstadion gegen Holstein Kiel (17. Mai, 15.30 Uhr) erreicht die Fans jetzt eine bittere Nachricht.

Denn Borussia Dortmund wird gegen den schon feststehenden Absteiger nicht mit vollbesetzter Mannschaft auflaufen können. Bereits im vergangenen Spiel in Leverkusen (4:2) wurde klar, dass der zuletzt sehr starke Pascal Groß nach fünfter gelber Karte das Saisonfinale verpassen wird. Neben ihm und dem Langzeitverletzten Nico Schlotterbeck gibt es nun die Gewissheit über einen zweiten, verletzten Leistungsträger.

Borussia Dortmund: Groß nicht alleine auf Tribüne

So gab Maximilian Beier am Dienstagabend bei „19:09 – der schwarzgelbe Talk“ bekannt, dass er „das Kiel-Spiel gemeinsam mit Pascal Groß auf der Tribüne verfolgen“ wird. Bereits die vergangenen drei Spiele musste der BVB-Stürmer aussetzen. In seiner zuletzt starken Form ein herber Verlust für Schwarzgelb.

Doch auch für den 22-Jährigen war die erste Saison in Dortmund keine einfache. Den aktuellen Erfolg rechnet er vor allem seinem Trainer an und spricht von einem „Riesen-Schritt unter Niko Kovac“. Selbst dessen anfangs sehr laute Kritiker dürften inzwischen mehr und mehr verstummen. Doch noch ist man nicht am Ziel.

Das Spiel gegen die Störche aus Kiel muss gewonnen werden. Auch wenn der BVB mit Beier, Schlotterbeck und Groß auf drei echte Leistungsträger verzichten muss, gilt die Aufgabe als machbar. Doch vor Übermut am letzten Spieltag sei gewarnt.

„Ich bin jung und kann spielen“

Beier dagegen blickt hingegen schon euphorisch seinem Trainings-Comeback entgegen. Am 2. Juni startet die Trainings-Vorbereitung auf die FIFA Klub-WM. Da will der Stürmer wieder „voll dabei sein“. Ein Turnier, auf das sich der 22-Jährige freut, anders als einige Teamkollegen: „Manche Spieler sagen, dass sie lieber Urlaub hätten – aber ich bin jung und kann spielen“, erklärt er motiviert.

Es kribbelt also trotz Verletzung wohl schon wieder in den Beinen. Jeder Fan von Borussia Dortmund wird sich ausmalen können, wie schwer Beier der Ausfall im Kiel-Spiel fallen wird. Dann werden eben die Kollegen die Champions League für die kommende Saison klarmachen (müssen).