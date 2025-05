Borussia Dortmund: Transfer-Hammer? Kehl spricht Klartext – „Kein Interesse“

Es sieht bei Borussia Dortmund tatsächlich nach einem versöhnlichen Ende einer ansonsten verkorkste Saison aus. Auch wenn die Qualifikation für die Champions League noch gelingt, dürfte es im Sommer Veränderungen im Kader geben. Doch nicht alle Stars stehen dabei auf der Abschussliste.

Getreu nach dem Motto: „Es war doch nicht alles schlecht!“ lässt sich ein Rückblick auf die BVB-Saison werfen. Serhou Guirassy beispielsweise spielt eine herausragende erste Saison in Dortmund. Er gilt durch seine konstante Abschlussstärke als Lebensversicherung der Borussia. Und wie geht es im Sommer weiter?

Borussia Dortmund: Klarheit um Guirassy

Immer wieder wurde spekuliert, ob Guirassy, insbesondere beim Nicht-Erreichen der Champions-League-Plätze, den BVB direkt wieder verlassen könnte. Interessenten für den 29-jährigen Stürmer würde es sicher genügend geben. Doch Sportdirektor Sebastian Kehl zerschlug diese Gerüchte vor dem Spiel in Leverkusen (4:2) ein für alle Mal.

Er hätte sich „trotz vieler Angebote ganz bewusst für Borussia Dortmund entschieden“, erklärte Kehl am „DAZN“-Mikrofon. Und so sähe man in Dortmund „bislang überhaupt keine Anzeichen, dass Serhou den Verein verlassen möchte.“

Allen BVB-Fans dürfte ein Stein vom Herzen fallen – gerade vor dem wichtigen Saisonfinale zu Hause gegen Holstein Kiel (17. Mai, 15.30 Uhr). Denn Guirassy ist maßgeblich am schwarzgelben Aufwind der letzten Wochen beteiligt. So erzielte er in den letzten vier Bundesliga-Partien fünf Treffer. Alle konnte der BVB am Ende für sich entscheiden.

„Kein offizielles Angebot“ für Guirassy

Ein Torgarant, über den sich die schwarzgelben Fans also auch noch nächstes Jahr freuen können. Denn laut Kehl liege „kein Interesse, kein offizielles Angebot“ für den Stürmer-Star vor. Und selbst wenn: Guirassy will wohl auch selbst in Dortmund bleiben (dazu hier mehr).

Jetzt gilt also der volle Fokus bei Borussia Dortmund dem entscheidenden Heimspiel gegen die Störche aus Kiel. Und wenn alles noch Plan läuft, können die Dortmunder Fans dann Guirassys Tore auch in der kommender Saison wieder in der Königsklasse bejubeln.