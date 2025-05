Borussia Dortmund: Endlich stark und schon weg? Topklub baggert an BVB-Star

Borussia Dortmund hat sich in den vergangenen Wochen mächtig gefangen und sehr stark aufgespielt. Viele Borussen-Stars haben sich im Vergleich zur Hinrunde enorm gesteigert und sind so zu einem ganz wichtigen Teil der Mannschaft geworden. Neben Pascal Groß und Waldemar Anton muss hier auch Ramy Bensebaini aufgeführt werden.

Der Algerier ist das erste Mal, seit dem er zu Borussia Dortmund gewechselt ist, über mehrere Wochen hinweg in einer Top-Verfassung. Der Abwehrspieler ist zum Erfolgsgaranten für den BVB geworden. Doch seine Leistungen haben auch andere Klubs angelockt.

Borussia Dortmund: Marseille nimmt Bensebaini ins Visier

Seit knapp zwei Jahren spielt Bensebaini nun an der Strobelallee. Über weite Teile dieser Zeit musste sich der 30-Jährige immer wieder Kritik gefallen lassen. Er konnte nie so wirklich nachhaltig überzeugen. Doch in den vergangenen Wochen ließ er alle Kritiker verstummen – Bensebaini ist derzeit ein Top-Spieler bei Schwarz-Gelb.

Allerdings könnten sich die Wege vom BVB und Bensebaini – unabhängig des Saisonausganges – im Sommer trennen. Laut „Foot Mercato“ hat Olympique Marseille ein Auge auf den Routinier geworfen. Demnach soll der Ligue-1-Klub ernsthaftes Interesse haben, den Algerier zu verpflichten.

Doch damit nicht genug: Denn auch Bensebaini soll nicht abgeneigt sein, nach sechs Jahren in Deutschland nach Frankreich zurückzukehren. 2019 wechselte er von Stade Rennes zu Borussia Mönchengladbach, ehe es 2023 weiter zum BVB ging.

BVB wohl gesprächsbereit

Die Verantwortlichen vom BVB sollen grundsätzlich mit Bensebaini für die kommende Saison planen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Und doch könnte Schwarz-Gelb in den kommenden Wochen das grüne Licht für einen Wechsel des Linksverteidigers geben. So soll der BVB eine zweistellige Millionensumme für Bensebaini fordern, sollte ein interessierter Verein Ernst machen.

Marseille hat sich zuletzt erst für die Champions-League-Saison 2025/26 qualifiziert, so würde Bensebaini auch mit den Franzosen Königsklasse spielen. In den kommenden Wochen könnte diese Personalie also richtig heiß werden.