Borussia Dortmund: BVB-Enthüllung entsetzt die Fans – „Grundgütiger“

Jedes Mal freuen sich die Fans von Borussia Dortmund auf das Saisonende, bevor der Verein die neuen Trikots für die kommende Spielzeit präsentiert. Schnell wird aus der Vorfreude ein lautes Raunen. Über Geschmäcker lässt sich bekanntlich streiten, doch zum größten Teil teilen die Anhänger die gleiche Meinung.

So ist es mit überwiegender Mehrheit auch jetzt wieder der Fall. Nach dem Saisonende nimmt Borussia Dortmund an der Klub-Weltmeisterschaft in den USA teil. Dafür will der BVB auch mit einem besonderen Trikot auflaufen, das jetzt enthüllt wurde. Und was soll man sagen: Der Revierklub lässt die Fans entsetzt zurück – wieder einmal.

Borussia Dortmund: Klub-WM-Trikot enthüllt!

Es ist ein attraktiver Wettbewerb, der den Vereinen viel Geld bringen wird. Auch Borussia Dortmund freut sich, dass die FIFA-Klub-WM am 15. Juni starten wird. Neben viel Geld kann der BVB auch weltweit für mehr Bekanntheit sorgen – am besten auf spielerischer Art und Weise.

Auch interessant: Borussia Dortmund schaut genau auf Drama: Darum freut sich Guirassy über das Barcelona-Aus

Doch die Schwarzgelben könnten auch anders für Schlagzeilen sorgen. Nämlich mit dem Trikot. Schon für das Pokaltrikot kassierten die Dortmunder Spott und Häme bei den Fans und der Öffentlichkeit. Jetzt könnte der Klub mit dem nächsten Jersey ein Eigentor schießen.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Portal „FootyHeadline“ ist für seine hohe Trefferquote bei Trikot-Leaks bekannt. Ob es auch auf den Look der neuen Trikots der Dortmunder trifft? Im Schulter- und Halsbereich sind schwarze Kleckse aufgemalt worden, und im unteren Bereich sind es lange Längsstreifen, die direkt ins Auge stechen.

Fans sind fassungslos

„FootyHeadline“ schreibt dazu: Das Trikot von Borussia Dortmund für die Klub-WM 2025 wird eines der gewagtesten und einzigartigsten Designs der Vereinsgeschichte sein. Es wurde von Puma & KidSuper Studios hergestellt und wird bei der Klub-WM 2025 getragen werden.“ Einzigartig ist es definitiv. Bei den BVB-Fans wird das Trikot jedenfalls kontrovers diskutiert.

„Ach du Scheiße. Meinen die das ernst?“, „Ich glaube, die wollen uns einfach nur verarschen. Das kann nicht das richtige Trikot sein“ und „Du grundgütiger. Es wird ja immer schlimmer mit den Trikots“, sind die deutlichen Meinungen der Anhänger in den sozialen Netzwerken.

Mehr Nachrichten für dich:

Offiziell hat sich Dortmund noch nicht geäußert. Da die Bundesliga-Saison bald endet und der Fokus dann auf die Klub-WM gerichtet sein wird, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis dann die Verkündung kommen wird.