Bittere News um BVB-Star: Fehlt er noch viel länger als gedacht?

Der Trainingsauftakt von Borussia Dortmund steht kurz bevor. Am 26. Juli erwartet der Verein die Rückkehr der Spieler auf den Platz. Nico Schlotterbeck und Julien Duranville müssen aufgrund von Verletzungen passen.

Doch nun folgt die nächste schlechte Nachricht: Auch Emre Can ist fraglich, da ihn hartnäckige Adduktorenprobleme seit dem Saisonende plagen.

Borussia Dortmund: Sorgen um Kapitän Can

Die Beschwerden verhinderten bereits Cans Teilnahme an der Klub-WM. Eigentlich plante Borussia Dortmund mit seiner Rückkehr zum Trainingsauftakt. Der 31-Jährige arbeitet jedoch weiterhin individuell an seinem Comeback. Der Verein will kurzfristig entscheiden, wann er ins Mannschaftstraining zurückkehren kann. „Derzeit nicht gesichert“ sei seine Fitness, berichtet die „Bild„.

Julian Brandt soll bis dahin als Kapitän einspringen. Der Blondschopf war bereits in der letzten Saison Cans Vertreter. Sollte Brandt ebenfalls ausfallen, übernehmen Nico Schlotterbeck oder Torwart Gregor Kobel die Kapitänsrolle. Kobel führte Borussia Dortmund schon zweimal als Spielführer auf den Platz.

Borussia Dortmund hofft auf schnelle Rückkehr Cans

In der letzten Saison war Emre Can unter Niko Kovac ein Schlüsselspieler. Trotz Schmerzen half er dem Team in wichtigen Momenten. Der 31-Jährige lief bereits 204-mal für Borussia Dortmund auf – mehr als für jeden anderen Klub. Nun arbeitet Can daran, bald wieder fit für das Mannschaftstraining zu sein.

