Borussia Dortmund: Riesen-Schock vor Klub-WM – BVB-Stars müssen absagen

Für Borussia Dortmund geht es am Freitag (13. Juni) in den Flieger. Das Ziel? Die Klub-WM in den USA. Bei der hoch-dotierten Erstausgabe des Wettbewerbs will der BVB einen tiefen Turnierlauf starten, um so noch die ein oder andere Extra-Million für den Transfer-Sommer freizuschaufeln.

Wenige Tage vor Turnierstart erreicht Borussia Dortmund jedoch eine echte Hiobsbotschaft. Gleich zwei BVB-Stars werden Schwarzgelb in den Staaten definitiv nicht zur Verfügung stehen.

Borussia Dortmund: Can und Özcan fallen für Klub-WM aus

Während Neuzugang Jobe Bellingham definitiv im Dortmunder Flieger gen USA sitzen wird, lässt sich Selbiges nicht über Emre Can und Salih Özcan sagen. Laut übereinstimmenden Berichten sollen beide Spieler bei der gesamten Klub-WM definitiv ausfallen. Demnach habe sich Özcan bei der türkischen Nationalmannschaft eine Knieverletzung zugezogen, BVB-Kapitän Can hingegen laboriert noch immer an Adduktorenbeschwerden, die ihn schon seit Monaten plagen und einen Einsatz unmöglich machen.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Irrer Klub-WM-Anblick! Blankes Entsetzen bei den Fans

Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, sieht der klare Plan von Borussia Dortmund vor, Can bis zum Trainingsauftakt wieder fit zu bekommen. Wann genau dieser stattfindet, hängt vom Turnierverlauf der Mannschaft von Niko Kovac in den USA ab. Heißt im Umkehrschluss: Je weiter der BVB bei der Klub-WM kommt, desto mehr Zeit bleibt Can zur Regeneration.

Kein kurzfristiger Ersatz-Transfer geplant

Eine kurzfristige Reaktion der Dortmunder Verantwortlichen auf die Ausfälle von Can und Özcan ist nicht zu erwarten, immerhin konnte man erst am Dienstagnachmittag (10. Juni) mit Jobe Bellingham den ersten hochkarätigen Neuzugang präsentieren, der die beiden Ausfälle dazu auch noch eins zu eins kompensieren kann.

Damit ist auch eine Rückholaktion von Mats Hummels vom Tisch. Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen um eine kurzzeitige Rückkehr des langjährigen Dortmunders zu Schwarzgelb. Diese Gerüchte dürften nun ad acta gelegt werden.