Borussia Dortmund: Den FC Bayern ausgestochen! Schnappt sich der BVB DIESES Top-Talent?

Während Borussia Dortmund in der Vergangenheit das eine oder andere Mal gegen den FC Bayern das Nachsehen hatte – sowohl in der Meisterschaft als auch auf dem Transfermarkt – bahnt sich jetzt eine Wende an. Der BVB steht vor dem Meistertitel und könnte den Rivalen aus München jetzt wohl auch in einem Transfer-Poker ausstechen.

Borussia Dortmund: Top-Talent in der Bundesliga heiß umworben

Aber nicht nur der FC Bayern und Borussia Dortmund sind an ihm interessiert. Fabian Rieder aus der Schweiz wollen auch Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen gerne unter Vertrag nehmen, heißt es in den Schweizer Medien.

In der laufenden Saison macht das Talent des BSC Young Boys mit starken Leistungen auf sich aufmerksam und darf sich auch dabei über den zweiten Meistertitel in seiner noch jungen Karriere freuen. In 36 Pflichtspielen bislang, in denen Rieder aus der Startelf nicht mehr wegzudenken ist, erzielte er acht Tore und bereitete neun weitere Treffer vor.

Der 21-Jährige wird laut der „Blick“ den Verein wohl im Sommer höchstwahrscheinlich verlassen. Dann in Richtung Dortmund?

Sticht der BVB alle aus?

Auch die Ablösesumme wird für Borussia Dortmund wohl kein Problem sein. Die beläuft sich demnach auf rund 20 Millionen Euro, wenn der Schweizer Klub einem Verkauf zustimmen sollte. Das würde Rieder zum Rekord-Transfer der Young Boys werden lassen.

Rieders Spielerberater Fabian von Matt machte in der „Berner Zeitung“ derweil deutlich: „Der nächste Schritt soll nicht der letzte sein.“ Der Mittelfeldspieler soll also bei einem höherklassigen Verein erstmal viel Spielpraxis sammeln und anschließend zu einem Top-Klub wechseln.

So wird ein Wechsel zum FC Bayern also erstmal kein Thema sein. „Bayern München ist eine Liga zu hoch für mich. Oder zwei Ligen“, so der Youngster vor einigen Wochen, der beim BSC Young Boys noch einen Vertrag bis 2025 besitzt. Medienberichten zu Folge hat der BVB besten Karten, das Top-Talent für die kommende Spielzeit zu verpflichten.