Wegen Mats Hummels! BVB-Legende stichelt gegen Nagelsmann – „Hoffentlich machen sie ihm Probleme“

Soll er mit zur EM oder nicht? Diese Frage dürfte Julian Nagelsmann in Bezug auf Mats Hummels noch ein paar Wochen beschäftigen. Der Abwehrboss von Borussia Dortmund blüht plötzlich wieder auf. Auf höchstem europäischen Niveau lieferte er im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris St. Germain ein Meisterstück.

In der Folge kürte die UEFA ihn sogar zum Spieler des Spiels – vor Torschütze Niclas Füllkrug oder Tempo-Dribbler Jadon Sancho. Auch BVB-Legende Paul Lambert, gewann 1997 mit dem Verein die Champions League, ist von den Leistungen Hummels‘ angetan. Im Gespräch mit DER WESTEN sagt er ganz klar: Mats Hummels muss mit zur EM!

Mats Hummels brilliert in der Abwehr

Ausgepowert, aber doch glücklich nahm der 35-Jährige die „Player of the Match“-Trophäe entgegen. Einmal mehr hatte Hummels einen in der Champions League starken Defensivverbund der Dortmunder angeführt. 69 Ballkontakte, 82 Prozent angekommene Bälle, 88 Prozent gewonnene Zweikämpfe – die Werte sprachen für sich.

Sein Auftritt hinterließ auch bei Ex-BVB-Fanliebling Paul Lambert bleibenden Eindruck. Der Schotte hatte selbst einst von 1996 bis 1997 für die Borussia gespielt und war Teil jener legendären Mannschaft, die die Champions League gewann.

„Ich fand ihn großartig, er war ausgezeichnet“, schwärmt Lambert im Gespräch mit DER WESTEN von der Leistung Mats Hummels im Heimspiel gegen Paris. Hummels habe sehr ruhig und mit viel Erfahrung agiert. „Die Art und Weise, wie er im Moment Fußball spielt, ist wirklich gut.“

Muss Nagelsmann nochmal nachdenken?

Mit Blick auf eine mögliche EM-Nominierung des Dortmunders sagt Lambert daher: „Ich würde ihn für die Nationalmannschaft nominieren.“ Natürlich könne Hummels nicht mehr alles so machen, wie er es vor zehn Jahren getan habe. „Aber er spielt immer noch hervorragend. Selbst mit 35 Jahren wäre er aufgrund seiner Erfahrung eine wirklich gute Ergänzung“, so Lambert.

Wie einige seiner Dortmunder Kollegen gehörte Mats Hummels zuletzt nicht zum DFB-Aufgebot. Von zehn BVB-Stars, die schon ein Länderspiel für Deutschland absolviert haben, war gegen Frankreich und die Niederlande nur Niclas Füllkrug nominiert. Muss beim Bundestrainer ein Umdenken her?

Lambert hat dazu eine klare Meinung. „Hoffentlich können sie das Finale der Champions League erreichen – und Julian Nagelsmann dadurch bei der Nominierung des Kaders große Probleme machen“, so der Schotte.

