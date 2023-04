Borussia Dortmund: Jetzt wird es ernst! Lässt sich der BVB auf diesen Deal wirklich ein?

Noch bis zum Sommer trägt Ansgar Knauff das Trikot von Eintracht Frankfurt. Dann endet nämlich die Leihe des BVB-Talents bei den Hessen. Der Youngster kehrt dann zu Borussia Dortmund zurück, wo er noch einen Vertrag bis 2024 besitzt.

Doch ob Knauff dann in der kommenden Saison auch bei Borussia Dortmund spielen wird, ist nicht klar. Die SGE will den 21-Jährigen auch noch gerne nach seiner Leihe bei sich behalten. Der BVB hingegen will ihn zurückholen. Noch in dieser Woche möchten die Frankfurter ein erstes konkretes Angebot abgeben. Ob die Schwarzgelben diesen Deal eingehen werden?

Borussia Dortmund: Frankfurt macht wegen Knauff ernst

Im Sommer endet die zweijährige Leihe von Ansgar Knauff bei Eintracht Frankfurt. Borussia Dortmund hat ihn im Frühjahr 2022 verliehen, damit er beim Bundesliga-Konkurrenten Spielpraxis sammelt. Und das Ergebnis lässt sich bislang blicken: Der Youngster kommt viel zum Einsatz – auch in mehreren Wettbewerben. In der vergangenen Saison gewann er sogar mit der SGE sensationell die Europa League.

Die Frankfurter sind mit der Leihe sehr zufrieden und würden Knauff auch gerne langfristig binden. Es ist allerdings unklar, ob Edin Terzic fest mit ihm für die kommende Saison plane. Eine Entscheidung ist zeitnah zu erwarten, wie „Sky“-Reporter Florian Plettenberg berichtet.

Noch in dieser Woche wird die Eintracht nämlich ein erstes Konkretes Angebot für eine Verpflichtung einreichen.

Lässt sich der BVB auf diesen Deal ein?

So soll das Angebot eine einstellige Millionensumme umfassen. Die „Bild“-Zeitung berichtete zuletzt über eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro. Frankfurt möchte in Sachen Kaderplanung für die nächste Saison schnell Gewissheit und macht deshalb in Causa Knauff ernst. Ob Borussia Dortmund sich auf diesen Deal einlassen wird?

Knauff selbst hielt sich bezüglich seiner Zukunft zuletzt bedeckt. Er selbst sehe seine Lage „entspannt“, erklärte der Offensivmann im Januar gegenüber dem „kicker“. „Das Wichtigste sei das Sportliche, das zeigt auch die Entscheidung für die Leihe“, äußerte sich Knauff damals und fügte hinzu, dass die SGE und der BBV „beides tolle Vereine mit fantastischen Fans und Hammer-Stadien“ seien. Aber: „Was ab dem Sommer ist, weiß ich jetzt noch nicht.“