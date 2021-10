Borussia Dortmund – 1. FC Köln im Live-Ticker: 2:0! ER feiert seinen ersten Bundesliga-Treffer

Dem BVB bleibt keine Zeit zum Verschnaufen. Nach dem Pokalduell unter der Woche spielt Borussia Dortmund gegen Köln. Die Schwarzgelben wollen ihren Aufwärtstrend bestätigen, sind aber weiterhin von vielen Personalproblemen geplagt.

Bei Borussia Dortmund – 1. FC Köln wird Trainer Marco Rose daher wieder erfinderisch werden müssen, was seine Startaufstellung betrifft. Zudem reisen auch die Geißböcke mit Rückenwind ins Westfalenstadion.

Borussia Dortmund hat vor dem Spiel gegen Köln eine Bitte an seine Fans. Foto: imago images/RHR-Foto

Borussia Dortmund – 1. FC Köln im Live-Ticker: Wie reagiert Dortmund auf die neusten Verletzungen?

Borussia Dortmund gegen Köln – diese Partie versprach in der Vergangenheit oftmals ein Spektakel. Wir begleiten die Partie für dich im Live-Ticker und halten dich schon vor Anpfiff auf dem Laufenden.

Spielinfo:

Anstoß: Samstag, 30. Oktober, 15.30 Uhr

Stadion: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Übertragung: Sky

Borussia Dortmund – 1. FC Köln 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Hazard (40.), 2:0 Tigges (64.)

Aufstellungen:

Dortmund: Kobel - Akanji, Hummels, Pongracic - Meunier, Bellingham, Witsel, Wolf - Brandt, Reus, Hazard

Köln: T. Horn - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Ljubicic - Özcan, Thielmann, Duda - Modeste, Uth

73. Minute: Bei den Kölner schwinden allmählich die Kräfte - und womöglich auch die Hoffnung. Bis hierhin hielt der FC stark dagegen.

64. Minute: TOOOR für den BVB!

Nach einer Ecke nickt Tigges zum 2:0 ein. Erster Bundesliga-Treffer für den 23-Jährigen!

57. Minute: BVB-Coach Rose registriert offenbar, dass es bei seinem Team derzeit an der nötigen Inspiration in der Offensive fehlt. Daher kommen mit Malen und Tigges zwei Angreifer. Hazard und Pongracic gehen runter.

55. Minute: Nächste gute Möglichkeit für den FC! Wieder segelt eine Flanke von der rechten Seite in den BVB-Strafraum. Diesmal ist es Uth, der zum Kopfball kommt und den Ball knapp neben das Dortmunder Tor setzt.

51. Minute: Wie schon in der ersten Halbzeit sind die Kölner auch zu Beginn des zweiten Durchgangs in den Anfangsminuten das bessere Team. Nach einer Flanke in den Dortmunder Strafraum köpft Modeste den Ball gefährlich aufs Dortmunder Tor. Kobel ist zur Stelle.

46. Minute: Weiter geht's!

45.+2 Minute: Pause! Der BVB führt 1:0 dank des Treffers von Hazard vor wenigen Minuten. Weil die Gäste aus Köln hier jedoch munter mitspielen, erwarten wir eine packende zweite Halbzeit.

40. Minute: TOOOR für den BVB!

Bellingham flankt den Ball in den Kölner Strafraum, wo Hazard die Kugel mit Ohr und Schulter ins Tor befördert.

37. Minute: Riesen-Chance für den BVB!

Hazard rennt mit dem Ball auf den Kölner Strafraum zu und spielt den Ball zunächst in die Füße eines Kölner Verteidigers. Dieser verstolpert die Kugel jedoch, und Meunier läuft mit dem Ball auf Horn zu. Der Belgier legt quer zu Reus. Doch der Pass ist nicht präzise genug und erreicht den BVB-Kapitän nicht.

25. Minute: Riesen-Chance für Reus!

Das MUSS das 1:0 für den BVB sein. Wolf schaltet auf seiner linken Seite den Turbo ein und zieht an zwei Gegenspielern vorbei. Nach seinem Querpass zu Reus muss dieser den Ball eigentlich nur noch einschieben. Doch Reus trifft den Ball nicht richtig.

20. Minute: Köln fast mit einem Traumtor!

Der BVB verliert an der Mittellinie den Ball, und Duda sieht, dass Kobel weit vor seinem Kasten steht. Daher versucht der Kölner es mit einem Schuss aus knapp 50 Metern. Der BVB-Keeper rennt zurück und kann die Kugel so gerade noch aus dem Winkel fischen.

16. Minute: Tor von Uth aberkannt!

Uth bringt den FC in Führung und lässt den Gästeblock ausrasten. Doch unmittelbar nach dem Treffer zeigt der Unparteiische an, dass das Tor nicht zählt. Angeblich habe Uth den Ball zuvor mit der Hand gespielt. Die Zeitlupe belegt diese Aussage. Gut gesehen vom Schiri!

9. Minute: Die Gäste verstecken sich nicht. Der FC spielt von Beginn an munter mit. Thielmann hat den ersten nennenswerten Abschluss für die Kölner. Sein Versuch von der Strafraumkante landet sicher in den Armen von Kobel.

5. Minute: Erster guter Angriff des BVB! Hazard schickt seinen Landsmann Meunier rechts auf die Reise. Meunier zieht mit dem Ball in den Kölner Strafraum, sein Abschluss ist jedoch leichte Beute für Horn.

1. Minute: Anpfiff! Der Ball rollt.

15.20 Uhr: 67.000 Zuschauer sind heute im Westfalenstadion. Seit Pandemie-Beginn vor gut eineinhalb Jahren waren nicht mehr so viele Menschen in der BVB-Arena.

15.00 Uhr: In einer halben Stunde geht's endlich los. Kann der BVB die Kölner in dieser Saison mal wieder bezwingen? In der Vorsaison musste Dortmund sich gegen den FC im Hinspiel 1:2 geschlagen geben. Im Rückspiel gab es in Köln ein 2:2.

14.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Der BVB beginnt heute ohne klassischen Mittelstürmer. Tigges und Moukoko sitzen vorerst nur auf der Bank. Stattdessen bilden Brandt, Hazard und Reus das Angriffs-Trio. Manch ein BVB-Fan wird nun rätseln, welcher Spieler dieses Trios im Angriffs-Zentrum auflaufen wird. Vermutlich werden sie viel rotieren, und jeder darf mal auf der Position der "falschen Neun" ran.

14.15 Uhr: Unter Steffen Baumgart spielt der 1. FC Köln ziemlich offensiv mit hoher Intensität. BVB-Coach warnt: „Wir müssen schauen, dass wir nicht zu sehr Pingpong spielen und es nicht hin und her geht. Das liegt Köln. Wir bereiten uns auf einen guten Gegner vor, der aggressiv verteidigt und sehr mutig spielt.“

12.44 Uhr: Besonders groß ist die Vorfreude auf das Spiel bei Kevin Großkreutz. Der Ex-BVB-Star hat für die Partie einen besonderen Plan ausgehackt. Hier mehr dazu!

10.47 Uhr: An die letzte Saison wird sich Borussia Dortmund wohl nicht gerne zurückerinnern. In der Hinrunde verlor der BVB mit 1:2 zuhause, Skhiri traf zwei Mal nach einer Ecke. Im Rückspiel nahm der BVB dank eines späten Treffers von Haaland gerade so noch einen Punkt mit.

Samstag, 09.05 Uhr: Spieltag! Heute um 15.30 Uhr ist der BVB gegen Köln gefordert. Wir verfolgen die Partie für dich live.

22.00 Uhr: Köln-Trainer Steffen Baumgart hat trotz der personellen Probleme des BVB Respekt: „Trotz ihrer personellen Probleme, bleiben sie eine der stärksten Mannschaften in Deutschland“, erklärte er vor dem Spiel. Sein Plan für Samstag: „Wir wollen den BVB vorne attackieren, damit sie ihre Stärken nicht auf den Platz bekommen. Ansonsten kann es schwierig für uns werden.“

18.37 Uhr: Vor dem Spiel hat der BVB eine wichtige Info für alle Stadion-Besucher. Die Time-Slots zu denen man ursprünglich zum Einlass kommen sollte, gelten nur noch teilweise. Wem es möglich ist, der soll bereits früher ins Stadion gehen. Insbesondere gilt diese Bitte den Fans, die als Einlass-Slot 14.30 Uhr auf ihrem Ticket stehen haben.

Beim letzten Liga-Heimspiel gegen Mainz hatte es vor dem Stadion lange Warteschlangen und viel Frustration gegeben. Gegen Köln sollen zum Anpfiff alle Fans auf ihren Plätzen sein.

17.13 Uhr: Fraglich bleibt Torwart Gregor Kobel. Bei ihm hat Marco Rose die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Im Pokal und der zweiten Hälfte gegen Bielefeld hatte zuletzt Marwin Hitz gespielt.

16.22 Uhr: Vor dem Spiel erreichte den BVB die nächste Schock-Nachricht. Mit Emre Can fällt der nächste Profi verletzungsbedingt aus. Neben ihm fehlen auch Mo Dahoud, Raphael Guerreiro, Erling Haaland und Nico Schulz.

15.59 Uhr: Dortmunds Matchwinner hieß Thorgan Hazard. Der Belgier traf nach seiner Einwechslung doppelt. Anschließend gab es vom gegnerischen Trainer einen besonderen Gruß >>>

15.17 Uhr: Beide Teams waren unter der Woche im Pokal aktiv und beide kamen in die nächste Runde. Während Dortmund gegen Ingolstadt 2:0 gewann, erreichte Köln mit dem gleichen Ergebnis in Stuttgart das Achtelfinale.

Freitag, 29. Oktober, 15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. Nach dem Pokal ist vor der Bundesliga. Dortmund will die drei Punkte gegen Köln zu Hause behalten.