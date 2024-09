Borussia Dortmund – 1. FC Heidenheim: Irre Entwicklung! Spült sie den BVB jetzt nach ganz oben?

Der BVB ist eine Heimmacht! Das soll bei Borussia Dortmund – 1 FC Heidenheim auch der Überraschungs-Spitzenreiter zu spüren bekommen. Die Flutlichtpartie KANN Schwarzgelb gar nicht verlieren.

Zumindest laut einer irren Statistik. Die letzte Niederlage bei einem Freitagsspiel gab es, da waren die Ecken des Westfalenstadions noch offen. Und weil auf Borussia Dortmund – 1. FC Heidenheim direkt noch ein Freitagabend-Heimspiel folgt, könnte der BVB bald von der Spitze grüßen.

Borussia Dortmund – 1. FC Heidenheim: BVB am Freitagabend unbezwingbar

Über 20 Jahre (!) ist es her, dass Dortmund letztmals einen Spieltag mit einer Heimniederlage eröffnete. Die Pleite am 30. Januar 2004 tat besonders weh, war sie doch gegen den inzwischen abgestiegenen Erzrivalen Schalke. Doch niemand dürfte damals für möglich gehalten haben, dass es bis heute die letzte Freitags-Pleite auf eigenem Boden bleiben würde.

36 Mal spielte Schwarzgelb seither Freitagabends vor heimischer Kulisse, null Niederlagen stehen zu Buche. Einsamer Rekord! Und weil auch das folgende Heimspiel gegen den VfL Bochum an einem Freitagabend steigt, könnte ein Ausbau der Serie mit der Tabellenführung einhergehen.

Keiner spielt so oft am Freitagabend

In der noch jungen Saison rangiert der BVB auf Platz 4, zwei Punkte hinter den einzigen drei Teams, die beide Auftaktspiele gewinnen konnten (Heidenheim, Bayern, Leipzig). Mit sechs, gewinnt man dazwischen auch in Stuttgart neun Punkten, könnte man in einer dann schon aussagekräftigeren Tabelle von ganz oben grüßen.

Eine weitere Statistik: Borussia Dortmund – 1. FC Heidenheim ist das 252. Freitagsspiel des BVB in der Bundesliga. Damit haben die Westfalen mit Abstand die meisten Partien an diesem Wochentag. Es folgen Werder Bremen (241) und der VfL Bochum (207).