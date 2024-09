BVB-Trainer Sahin vor kniffliger Aufgabe: Jetzt muss er umstellen

Dreimal in Folge setzte BVB-Trainer Nuri Sahin bislang auf die gleiche Besetzung in der Defensive, gegen den 1. FC Heidenheim muss er nun erstmals umstellen. Nico Schlotterbeck ist gesperrt, muss ein Spiel aussetzen.

Nun stellt sich die große Frage: Wie wird Nuri Sahin den Innenverteidiger gegen Heidenheim ersetzen? Denkbar wären gleich mehrere Szenarien. Sowohl Ramy Bensebaini als auch Yan Couto könnten in die Startelf rücken.

BVB gegen Heidenheim: Wer ersetzt Schlotterbeck?

Bislang setzte Sahin beim BVB auf eine Dreierkette mit Schlotterbeck, Niklas Süle und Waldemar Anton. Wobei Schlotterbeck in der Rückwärtsbewegung auf links rausrückte und Julian Ryerson auf Rechtsaußen in die Abwehrkette schob.

Nun ist die Frage, wer Schlotterbeck gegen Heidenheim ersetzt. Es ist davon abhängig, ob Sahin an seinem System festhalten will oder lieber auf die klassische Viererkette setzt. Ramy Bensebaini, der sich nach einem schwachen ersten Halbjahr und einer hartknäckigen Verletzung in der Sommerpause zurückmeldete, könnte Schlotterbeck eins zu eins ersetzen. Er ist ein Hybrid aus Innen- und Linksverteidiger.

Bensebaini ist wieder eine Option

„Er hat sich an die Gruppe ran gearbeitet. Physisch ist er auf einem guten Niveau. Wir vertrauen ihm, sonst hätten wir ihn nicht hier. Ramy ist ein sehr guter Fußballer“, sagte Sahin über Bensebaini auf der Pressekonferenz vor dem Heidenheim-Spiel. Der Algerier habe kein einfaches erstes Jahr gehabt. „Er hat zweifelsohne bewiesen, was er kann. Wir hoffen, dass er Konstanz reinbekommt und dann ist er ein sehr wichtiges Mitglied unseres Kaders“, so Sahin.

Ebenfalls denkbar wäre, dass Can für Schlotterbeck in die Innenverteidigung rückt. Der Kapitän hat diese Position schon mehrfach bekleidet – und im Mittelfeld hätte Sahin mit Felix Nmecha eine weitere Option, um Can wiederum zu ersetzen. Unwahrscheinlich, aber eine Alternative ist zudem Innenverteidiger-Talent Filippo Mane, der gegen Bremen auf der Bank saß.

Feiert Couto sein Bundesliga-Debüt?

Möglich ist allerdings auch das, dass Sahin auf die klassische Viererkette zurückgreift. Dann wäre Bensebaini ebenfalls ein Kandidat, aber auch Yan Couto. Der Rechtsverteidiger könnte ins Team rücken und Julian Ryerson auf die linke Abwehrseite wechseln.

Gegen Bremen fiel der Brasilianer mit einer leichten Blessur noch aus, Anfang der Woche meldete er sich nun aber im Training zurück. „Wenn alles normal läuft, ist er dabei am Freitag“, erklärte Sahin. Für Couto wäre es sein Bundesliga-Debüt.