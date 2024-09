Borussia Dortmund: Verkündung lässt Fans aufhorchen – passiert es wirklich?

Der Wechsel von Serhou Guirassy zu Borussia Dortmund verlief wild. Noch vor seinem ersten Spiel in Schwarzgelb ließ der Stürmer nun erneut aufhorchen. Der BVB verkündete am Mittwoch (11. September) einen Rückenummern-Tausch.

Guirassy trägt jetzt die „9“ statt die „19“. Eigentlich keine große Sache. Doch der Zeitpunkt, wenige Tage vor dem Heimspiel gegen Heidenheim, lässt die Fans aufhorchen. Ein deutliches Indiz für ein Debüt?

Borussia Dortmund: Guirassy vor Debüt?

Serhou Guirassy kam verletzt zum BVB. Der erste Einsatz, so lautete damals die Prognose, werde für Ende September angepeilt. Doch die Reha lief super – und plötzlich wird schon über ein Debüt beim kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (Freitag, 20.30 Uhr) spekuliert.

Zwei Tage vor der Partie verriet Trainer Nuri Sahin: Guirassy wird erstmals im Kader stehen. „Schon vor Frankfurt hat er die ersten Teile mitgemacht, das Pensum immer gesteigert. Irgendwann haben wir ihn freigelassen, er macht einen hervorragenden Eindruck im Training. Es gibt da keine Handbremse, der Kopf spielt keine Rolle. Er verhält sich wie ein Topspieler. Ob Startelf oder Bank: Das muss man sehen. Wir haben noch zwei Einheiten.“

Nummern-Wechsel lässt aufhorchen

Schnappatmung bei den BVB-Fans – und nur wenige Augenblicke später folgte das nächste eindeutige Indiz für ein Debüt des „Königstransfers“: Guirassy wechselte schnell noch einmal die Rückennummer, legte zwei Monate nach seinem Wechsel die 19 wieder ab und schnappte sich die 9, die durch Hallers Last-Minute-Abgang freigeworden war.

Der Rückennummern-Tausch ist laut DFL-Regularien nur erlaubt, solange die neue Nummer noch nicht auf dem Platz getragen wurde. Bei einem Debüt am Freitagabend wäre die Chance also vertan. Dass der Wechsel so kurz vor dem Spiel erfolgt, lässt die Fans aufhorchen und spekulieren.

Mit dem Sensations-Stürmer an der Spitze soll von Borussia Dortmund viel mehr Gefahr ausgehen als in den etwas dürftigen ersten beiden Spielen.