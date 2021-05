Sky macht es offiziell – dieser drastische Schritt ist jetzt beschlossene Sache

Jetzt ist es offiziell: Sky holt seinen Sportnachrichten-Sender zurück ins Pay-TV.

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, jetzt hat der Pay-TV-Riese es bestätigt: Sky Sport News HD kehrt ins Bezahlfernsehen zurück.

Sky holt Nachrichten-Sender „Sky Sport News“ zurück ins Pay-TV

„SSN“ war der einzige Sky-Sender, der im Free-TV und damit für alle Fernseh-Zuschauer empfangbar war. Damit ist jetzt Schluss. Ab Ende Juli ist auch für den 24-Stunden-Nachrichtenkanal wieder ein Abonnement nötig.

Sky Sport News verlässt das Free-TV. Foto: IMAGO / MiS

+++ EM 2021: Das sind die Moderatoren und Experten bei ARD, ZDF und Co. +++

„Durch das Schaufenster im Free-TV konnten in den vergangenen Jahren alle Sportfans in Deutschland einen Blick in die Welt von Sky Sport werfen und sich persönlich von der Qualität unseres Sportangebots überzeugen“, erklärt Charly Classen, neuer Vizepräsident von Sky Deutschland. „Mit der Rückkehr in das Sky Abonnement dürfen sich unsere Kunden neben der neuen Exklusivität in Zukunft auf noch mehr exklusive News, Hintergründe und vor allem Live-Fenster in aktuelle Sky Übertragungen freuen.“

--------------------------------

Mehr aktuelle Nachrichten aus dem Sport-TV:

DAZN: Darauf dürfen sich die Zuschauer des Streaming-Dienstes freuen

Doppelpass (Sport 1): Irre Theorie! Geht es so für Terzic und den BVB weiter?

Formel 1 bei RTL: Bitterer Dämpfer – DAS machte dem Sender einen Strich durch die Rechnung

--------------------------------

Sky Sport News wird Teil des Entertainment-Basispakets

Den TV-Zuschauern ohne Sky-Abo dürfte das nicht gefallen. Auch Formate wie die sonntägliche Talkrunde „Sky90“ wandern zurück hinter die Bezahlschranke. Ebenso wurden dort früh nach Abpfiff die Highlights aus Bundesliga und Co. gezeigt.

----------------------

Das ist Sky:

Die Sky Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Unterföhring bei München

Sky startete 2009 in Deutschland und Österreich und ging aus Premiere hervor

Sky hat über 5 Millionen Abonnenten

Neben dem linearen Fernsehen bietet Sky auch On-Demand und Sky Go

----------------------

Immerhin: Ein bestimmtes Paket ist für den Empfang nicht nötig – Sky Sport News wird bereits im Basis-Baket „Entertainment“ sowie in jedem „Sky Ticket“-Abo drin sein.