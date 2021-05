Doppelpass (Sport 1): Irre Theorie! Geht es so für Terzic und den BVB weiter?

Den Pokal in der Tasche und die Champions League klargemacht – trotzdem hat der BVB ein Trainerproblem. Einigkeit herrscht darüber auch im Doppelpass (Sport 1).

Wie gehen die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund damit um? Muss oder will Edin Terzic gehen? Passt man die Rollenverteilung zwischen ihm und Marco Rose etwas an oder funktioniert sie so wie geplant vielleicht gar am besten? Im Doppelpass (Sport 1) haut Experte Patrick Helmes eine völlig neue Theorie raus.

Doppelpass (Sport 1): Helmes mit irrer Terzic-Theorie

Rose wird in Dortmund unter enormem Druck starten. Fünf Millionen Ablöse, die jüngste Misserfolg-Serie mit Gladbach und nun auch noch der Erfolg und die Fan-Beliebtheit von Vorgänger Terzic.

Liegt die Zukunft von Edin Terzic bei Borussia Dortmund? Foto: imago images / Poolfoto

Kann die Konstellation Rose-Terzic als Chef und Assistent jetzt überhaupt noch funktionieren? Und will der Pokalsieger-Trainer des BVB das überhaupt noch oder wird er beim Interesse der Konkurrenz schwach?

„Total verzwickt“, nennt Stefan Effenberg die Situation im Sport1-Doppelpass. Dann äußert Patrick Helmes eine irre Theorie, die so von noch keinem Experten zu hören war.

Patrick Helmes war am Sonntag als Experte im Doppelpass auf Sport 1. Foto: imago images/GEPA pictures

Doppelpass-Experte Patrick Helmes empfiehlt BVB eine Terzic-Ausleihe

„Die Entscheidung pro Rose ist immer noch eine gute“, ist sich Helmes sicher. „Es geht jetzt um Terzic und die Frage: Was will er? Will er weiter Cheftrainer sein? Ich glaube, das wird der Weg sein. Dann wird man ihn vielleicht irgendwo hinschicken, wo man ihn beobachtet und wenn irgendwas mit Rose passiert, ist Terzic der erste, der wieder da ist.“

„Eine Art Ausleihe“, nennt Helmes seine verrückte Idee. Ist das umsetzbar? Schließlich will jeder Verein möglichst viel Sicherheit auf der Trainer-Position und dürfte an einem befristeten Vertrag, der dann auch noch abhängig ist vom Erfolg des BVB unter Rose, wenig interessiert sein.

Helmes: „Ich kann es mir vorstellen“

Bei Profis sind Leih-Verträge und Rückkauf-Klauseln üblich – ist so etwas bei Trainern auch denkbar? „Das ist selten im Trainergeschäft, aber ich kann es mir vorstellen“, sagt Patrick Helmes im Doppelpass (Sport 1).

Im Doppelpass (Sport 1) äußert Patrick Helmes (r.) eine irre Theorie zur BVB-Zukunft von Edin Terzic. Foto: dpa

Beim BVB platzt Michael Zorc der Kragen

