Sky90: Didi Hamann schockt BVB-Fans – „Würde keine drei Tage dauern“

Sollte Edin Terzic mit Borussia Dortmund am Donnerstag wirklich den DFB-Pokal gewinnen, dann dürfte es noch schwerer sein, sich ihn als Co-Trainer von Rose vorzustellen. Dies ist der eigentliche Plan. Doch nicht wirklich daran glauben, will auch Sky90-Experte Didi Hamann.

Bei Sky90: Hamann glaubt nicht Terzic-Zukunft bei Borussia Dortmund

Es hat ein wenig gebraucht, doch so langsam finden Edin Terzic und Borussia Dortmund besser zusammen. Doch nach der Saison übernimmt Marco Rose, Terzic soll wieder als Co-Trainer ins zweite Glied rücken.

Bei Sky90 glaubt Dietmar Hamann nicht an einen Verbleib bei Borussia Dortmund. Foto: imago images; Montage: DER WESTEN

Auch bei Sky90 wurde dieses Thema heiß diskutiert. Sky-Experte Dietmar Hamann ist überzeugt: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Marco Rose Interesse daran hat, dass er als Co-Trainer bleibt“.

Weiter führt Hamann aus: „Ich würde es von Roses Seite nicht verstehen, ich würde es von Vereinsseite nicht verstehen. Du musst alte Zöpfe abschneiden.“

Marcel Reif glaubt nicht an Terzic-Verbleib: „Diese Wette halte ich gerne“

Laut Hamann könnte es „keine drei Tage dauern“, bis unzufriedene Spieler sich bei Terzic über seinen Nachfolger beklagen würden.

Hamann ist nicht der einzige Experte, der nicht von einem Terzic-Verbleib ausgeht. „Er wird nicht dritter Assistenztrainer von Rose – diese Wette halte ich gerne“, sagte auch Ex-Kommentator Marcel Reif beim Sport1-„Doppelpass“.

Potentielle Interessenten dürfte es angesichts des Trainerkarussells in diesem Sommer genug geben. „Die Leverkusener brauchen einen Trainer, ich glaube, dass er nach Leverkusen hervorragend passen würde“, nennt Hamann einen Kandidaten.

Freie Trainerstellen nicht ausgeschlossen

Auch bei Werder Bremen, dem 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt oder dem VfL Wolfsburg könnte noch ein Trainerstuhl frei werden im Sommer.

Doch was sagt Terzic selbst? Der Trainer sagte vor dem Pokal-Halbfinale, dieses „Spiel nicht mitspielen“ zu wollen: „Wir haben uns klar geäußert, wie meine Zukunft aussehen wird.“ Ob es am Ende so kommen wird, wird sich wohl erst nach dem Saisonfinale zeigen.

Pokalsieg würde es Rose noch schwerer machen

Leichter würde Rose den BVB-Einstieg sicher nicht machen, wenn Terzic mit dem BVB nun auch noch den DFB-Pokal gewinnt. Wir halten dich hier über das Spiel auf dem Laufenden. (ms)