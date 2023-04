Zoo in NRW muss Bereiche wochenlang sperren – DAS müssen Besucher wissen

Besucher des Natur Zoo Rheine, aufgepasst: Der Tierpark muss einige seiner Bereiche wochenlang sperren!

Schlechte Nachrichten für alle, die dem Natur Zoo Rheine in der nächsten Zeit einen Besuch abstatteten wollten: Einige Bereiche müssen für rund drei Wochen abgesperrt bleiben! Der Grund ist ein Vogelgrippen-Fall. Das gab der Zoo am Dienstagnachmittag (18. April) in einer Pressemitteilung via Facebook bekannt.

Zoo in NRW gibt Entwarnung

„Nach dem Vogelgrippe-Fall eines Jungfernkranichs im Naturzoo Rheine gibt das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Kreises Steinfurt vorläufig Entwarnung. Alle genommenen 62 Stichproben sind negativ. Das haben die Laboruntersuchungen ergeben. Dennoch bleiben die abgesperrten Bereiche im Naturzoo noch mindestens für 21 Tage bestehen“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Doch es gibt auch gute Nachrichten für alle Tier-Freunde: „Sollte eine weitere Untersuchung dann ebenfalls negativ sein, können die Sperrmaßnahmen wieder aufgehoben werden. Die anderen Bereiche des Naturzoos sind für Besucherinnen und Besucher weiterhin zugänglich.“