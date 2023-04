Zoo Dortmund macht Besuchern Ansage – Foto lässt sie ausflippen

Das Regenwald-Haus im Zoo Dortmund erfreut sich bei den Besuchern großer Beliebtheit – besonders die Affen entzücken die Tier-Freunde dort regelmäßig. Das Foto eines Orang-Utan-Jungstiers auf Facebook ließ die Netzgemeinde jetzt völlig ausflippen. Gleichzeitig machte der Zoo seinen Besuchern eine Ansage.

Orang-Utan-Jungtier Kleo kommt bei den Gästen des Zoo Dortmund gut an! Auf seiner offiziellen Facebook-Seite ließ der Tierpark seine Follower jetzt an dem neusten Entwicklungsstand des Nachwuchses teilhaben.

Zoo Dortmund zeigt süßes Foto

„Sumatra-Orang-Utan-Jungtier Kleo, die in der Nacht zum 21. Juli des letzten Jahres in unserem Zoo zur Welt kam, ist uns gegenüber mittlerweile schon sehr aufgeschlossen, sodass wir am Gitter bereits viel mit ihr interagieren und dabei Vertrauen aufbauen können, was später einmal unter anderem Grundlage für medizinisches Training sein wird. Auch Kleos Mutter Suma stört sich nicht daran, wenn wir uns ihrer Tochter am Gitter zuwenden, auch, wenn sie solche Momente stets genau beobachtet. Bei solch einer Interaktion mit Kleo entstand heute auch der Schnappschuss anbei, als Kleo ein wenig mit uns herumflachste und ihre Milchzähne präsentierte“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

Und der Schnappschuss lässt die Facebook-Gemeinde regelrecht ausflippen. „Einfach knuffig, herzig, süß“ und „So ein wunderschöner Schnappschuss“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.

Zoo Dortmund macht Ansage

Doch der Zoo Dortmund hat im gleichen Beitrag auch einen wichtigen Hinweis für seine Besucher verkündet: „Am 1. April ist die FFP2-Maskenpflicht im Regenwaldhaus ‚Rumah hutan‘ entfallen. Den Weg direkt vor dem Gehege von Suma, Walter und Kleo sowie die untere Etage des Hauses halten wir zunächst weiterhin gesperrt, um zu viel Trubel vor diesem Gehege zu vermeiden. Dennoch könnt ihr Suma, Walter und Kleo in der Regel recht gut aus etwas Entfernung beobachten.“