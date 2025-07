PETA kritisiert beliebten Zoo in NRW scharf – „Grausame Vorgänge“

Trauer im Kölner Zoo: Zwei Löwenbabys mussten am 14. Juli nur Stunden nach ihrer Geburt eingeschläfert werden. Mutter „Gina“ hatte sie nicht angenommen – trotz aller Bemühungen blieb den Pflegern nur der schwerste Schritt: Sie mussten die kleinen Fellnasen einschläfern (>>> wir berichteten).

Hinter den Kulissen herrscht tiefe Trauer – und auch leise Hoffnung, denn im Herbst soll „Gina“ eine neue Chance bekommen. Doch nicht überall herrscht Zuversicht, es hagelt auch viel Kritik. Jetzt meldet sich sogar PETA zu Wort …

PETA kritisiert Zoo in NRW scharf: „Es ist grausame Routine“

In einer emotionalen Stellungnahme verurteilt PETA die Haltung und Zucht von Löwen in den Zoos in NRW aufs Schärfste. Die Rede ist von einem System, das immer wieder neues Leben hervorbringt – nur um es wenig später wieder auszulöschen.

Dr. Yvonne Würz, Biologin bei PETA kritisiert so: „Die Löwenmutter Gina hatte erst 2024 Nachwuchs bekommen – der war noch völlig abhängig von ihr. Und doch musste sie bereits wieder gebären. Der nächste Wurf. Und erneut: Die kleinen Löwenbabys wurden kurz darauf getötet.“

Für Würz ist klar: „Das ist kein Einzelfall, kein bedauerlicher Irrtum. Es ist grausame Routine – hinter Mauern, die der Öffentlichkeit nur das vermeintlich Schöne zeigen.“ PETA fordert deshalb ein radikales Umdenken: Schluss mit der Löwenzucht in Zoos. Die Organisation nennt die Zuchtpolitik „verantwortungslos“ und verlangt ein sofortiges Ende dieser Praxis.

Löwen-Fans sind sauer: „Nicht nachvollziehbar“

Auch in den sozialen Netzwerken schlugen die Wellen hoch: Trauer, Wut und Fassungslosigkeit machten sich breit. Viele fragten sich: Hätte man die Jungtiere nicht retten können?

So schreibt beispielsweise eine Userin: „Es ist nicht nachvollziehbar, dass eine Fehlprägung auf den Menschen schlechter wäre als der Tod der Jungtiere. Handaufzucht hätte funktioniert und lebende Tiere hätten leben dürfen.“ Eine weitere fügt hinzu: „Für mich leider nicht nachvollziehbar. Aber da sieht man mal wieder, wie sehr die Tiere uns Menschen ausgeliefert sind.“

