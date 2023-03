Zoo Wuppertal: Abgerissenes Körperteil im Elefantengehege entdeckt – Pfleger stehen vor einem Rätsel

Schockmoment im Zoo Wuppertal. Vor Kurzem haben Pfleger im Elefantengehege ein abgerissenes Körperteil gefunden. Dabei handelte es sich nach Angaben der Verantwortlichen des Tierparks um das Stück eines Schwanzes.

Aufmerksamen Besuchern wird es in den vergangenen Tagen im Zoo Wuppertal womöglich aufgefallen sein: Das zwölf Zentimeter lange Schwanzstück gehört zum 30-jährigen Elefantenbullen „Tooth“. Das betroffene Tier lief deshalb zuletzt mit einem Verband durch sein Gehege. Jetzt rätseln die Pfleger, wie es so weit kommen konnte.

+++ Zoo Wuppertal platzt mit Nachwuchs-Nachricht heraus – „Gerade mal so groß wie ein Gummibärchen“ +++

Zoo Wuppertal: Rätsel um verletzten Elefanten

Es sei nicht final geklärt worden, was „Tooth“ zugestoßen sei. „Vermutlich ist er mit seinem Schwanz ungünstig hängen geblieben und hat sich dabei seine Schwanzspitze abgerissen“, mutmaßt der Zoo Wuppertal. In der freien Natur komme es häufig zu ähnlichen Verletzungen, meistens durch Bisse anderer Elefanten. „Da ‚Tooth‘ in der Nacht von dem Rest der Elefantenherde getrennt war, konnte dies jedoch sicher als Ursache ausgeschlossen werden.“

Letztlich stand die Behandlung des verletzten Bullen für die Pfleger im Vordergrund. Die Wunde an seinem verbliebenem Schwanz sei am Morgen nach dem Vorfall bereits vertrocknet gewesen. Damit sich der sechs Tonnen schwere Elefant nicht allzu sehr quäle, habe er direkt Schmerzmittel verabreicht bekommen. Wenig später machten die Tierärzte eine beruhigende Entdeckung.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So geht es dem Elefanten

So stellte sich heraus, „dass der zuvor aus der Wunde herausstehende Schwanzwirbel, der den Heilungsprozess behindert hätte, nicht mehr vorhanden war und das Hautgewebe bereits begann, sich wieder zu verschließen“, erklärte der Zoo Wuppertal. Deshalb habe es ausgereicht, ein Antibiotikaspray aufzutragen und die Stelle zu verbinden. Der sei anfangs leuchtend blau gewesen, hat sich mittlerweile aber grau verfärbt. Wer genau hinschaut, könne ihn aber weiterhin erkennen.

Mehr Themen:

Der Zoo Wuppertal geht davon aus, dass es noch ein paar Wochen dauern werde, bis die Verletzung abgeheilt ist. Denn Elefanten hätten eine sehr langsame Wundheilung. Die gute Nachricht: „Ein paar Schwanzhaare sind erhalten geblieben und der Abriss der Schwanzspitze stellt somit nur einen kleinen Schönheitsfehler bei ‚Tooth‘ dar.“