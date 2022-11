Zoo Wuppertal mit wichtiger Nachricht an die Kunden – DARAN müssen sie sich erst gewöhnen

Der Zoo Wuppertal ist ein echter Besuchermagnet. Der Park beherbergt zahlreiche Tiere, die die Besucher Tag für Tag verzaubern.

Bei so vielen Tieren ist im Zoo Wuppertal natürlich immer etwas los. Allerdings kommt auf die Besucher eine Veränderung zu, die menschengemacht ist. Vor deinem nächsten Besuch solltest du dich dringend darüber informieren.

Zoo Wuppertal hat eine lange Tradition

In der knapp 24 Hektar großen Parkanlage sind etwa 4200 Tiere Zuhause. Aus allen Erdteilen der Welt sind Arten in dem Zoo untergebracht. Auch hinter den Kulissen setzt sich der Park für die Artenvielfalt ein. So liefert der Grüne Zoo Wuppertal einen wissenschaftlichen Beitrag.

Jeden Tag bestaunen allerdings auch zahlreiche Besucher die Artenvielfalt. Affen, Bären und Großkatzen üben bereits seit der Gründung 1879 eine große Faszination auf die Gäste aus.

Wer allerdings einen Ausflug plant, um einen Blick auf die teils exotischen, Tiere zu erhaschen, sollte aufpassen. Auf Facebook macht der Zoo auf eine wesentliche Veränderung im Tagesgeschäft aufmerksam.

Zoo Wuppertal ändert die Öffnungszeiten

„Denkt daran: Heute Nacht werden die Uhren um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Mit der Umstellung der Uhren auf die Winterzeit ändern sich auch unsere Öffnungszeiten“, erklärten die Mitarbeiter am Samstag, 29. Oktober.

Mehr News:

Ab sofort öffnet der Grüne Zoo jeden Tag von 9.00 bis 17.00 Uhr seine Pforten für die Tierliebhaber.