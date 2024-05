Zoo Duisburg zeigt Jungtier – jetzt herrscht Gewissheit!

Im Zoo Duisburg gibt es einen Neuzugang und endlich wird er auch den Besuchern vorgestellt. Der kleine Hippo mit dem stolzen Namen Mufaro hatte seinen großen Auftritt und kann nun von den Besuchern bestaunt werden. Jedoch hat er seinen ersten Tag komplett verschlafen.

Das junge Zwergflusspferd ist vier Wochen alt und wird auch immer aktiver. Der zuständige Revierleiter, Alexander Nolte berichtet, dass Mufaro trotzdem immer wieder Ruhephasen benötigt, da für das junge Tier alles noch sehr aufregend ist. Diese verbringt er dann mit seiner Mutter im Strohbett.

Zoo Duisburg: Neuzugang Mufaro

Jedoch entwickelte sich Mufaro nicht immer so gut und bereitete dem Zoo Duisburg große Sorgen. Nach seiner Geburt konnte der junge Hippo nämlich nicht gut schwimmen. Das Team von Pflegern und seine Mutter mussten deshalb Mufaro ganz langsam an das Wasser gewöhnen.

Momentan traute sich das Jungtier erst nur in Flachwasser, wo er regelmäßige Badezeiten genießt. Alexander Nolte berichtet, dass Mufaro bald an tiefere Bereiche herangeführt wird, wo er sich an das Tauchen gewöhnen soll. Mutter Ayoka und die Mitarbeiter vom Zoo Duisburg führen ihn ganz langsam an das ungewohnte Element heran.

Der Neuzugang ist jedoch nicht der einzige Neuzugang im Zoo Duisburg. Für Mutter Ayoka ist Mufaro bereits der vierte Nachwuchs. Mufaros Schwestern leben bereits alle in anderen Zoologischen Gärten. Mufaro selber hat aber eine ganz besondere Bedeutung, berichtet die Zootierärztin Dr. Carolin Bunert.

Große Hoffnungen für Mufaro

Bei den Zwergflusspferden besteht momentan nämlich ein akuter Männermangel. Deswegen ist die Geburt von Mufaro nicht nur ein freudiges Ereignis, sondern auch essenziell für den Arterhalt der Tiere. Schon jetzt steht es fest, dass Mufaro mit der Geschlechtsreife den Zoo Duisburg verlassen wird und in einem anderen Zoo, eine neue Generation Zwergflusspferden gründen wird.

Bis dahin kann es aber noch bis zu 2 Jahre dauern und Besucher können den Neuzugang noch im Zoo Duisburg bewundern. Weil Mufaro noch sehr viel Ruhe braucht, ist er meistens nur vormittags zu sehen. Besuchern wird empfohlen, ihr Glück zwischen 9 und 15 Uhr zu versuchen. Weitere Informationen, wie man Mufaro am besten sehen kann, findest du hier.