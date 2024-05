Zoo Duisburg: Seltene Szene im Gehege – Besucher sind perplex, was sie zu Gesicht bekommen

Im Zoo Duisburg wurde ein Tier geboren. Was erstmal recht normal klingt, ist bei genauerem Betrachten sehr außergewöhnlich. Das Tier, das das Licht der Welt erblickt hat, wird nämlich nur äußerst selten in einem Zoo geboren – und das weltweit!

Besucher im Zoo Duisburg waren jedenfalls perplex, als sie den Nachwuchs zu Gesicht bekommen haben.

Zoo Duisburg: Klein, speckig und hoch bedroht

Klein, speckig und hoch bedroht! So beschreibt der Zoo Duisburg den aktuellen Nachwuchs. Es handelt sich um Hippo-Nachwuchs. „Am 07.04.2024 brachte Zwergflusspferd-Weibchen Ayoka ein Jungtier zur Welt. Mit der Entwicklung des kleinen Hippos ist unser Zoo-Team sehr zufrieden“, schreibt der Duisburger Zoo bei Facebook. Der Name des jungen Hippos ist „Mufaro“ und bedeutet übersetzt „Glück“.

Der Zoo freut sich sehr darüber, dass das kleine Zwergflusspferd putzmunter an der Seite seiner Mutter umher tapst. Mufaro erkundet entweder die Umgebung oder schläft in seinem Strohbett. „Der Kleine wächst, trinkt und nimmt von Tag zu Tag mehr an Gewicht zu“, freut sich Revierleiter Alexander Nolte. Bei der Geburt hat Mufaro noch 7,5 kg gewogen. In den letzten Wochen hat er aber deutlich an Gewicht zugenommen und bringt derzeit 13,9 kg auf die Waage. „Die energiereiche Muttermilch sorgt für eine schnelle Gewichtszunahme“, erklärt Tierpfleger Nolte.

Geburt ist eine Seltenheit

Es ist äußert selten, dass Zwergflusspferde Nachwuchs bekommen. Weltweit wurden in Zoos nur etwa 18 Jungtiere pro Jahr geboren. Daher ist auch jedes Jungtier enorm wichtig für den Erhalt der Art in zoologischen Gärten. „Nur so lässt sich eine stabile Reservepopulation aufbauen“, betont Nolte.

Der Duisburger Zoo hat bereits Erfahrung mit der Zucht von Zwergflusspferden und mit Ayoka auch eine erfahrene Mutter, die bereits drei weitere Jungtiere geboren hat. „Mufaro ist ihr viertes Jungtier. Entsprechend routiniert kümmert sich Ayoka um den Kleinen“, freut sich der Tierpfleger.