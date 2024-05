Zoo Duisburg mit großer Spar-Aktion zum Jubiläum – Besucher müssen schnell sein

Der Zoo Duisburg feiert sein Jubiläum und bedankt sich bei Besuchern und Unterstützern mit einer großen Spar-Aktion. Besucher, die davon profitieren wollen, sollten sich jedoch beeilen. Das Angebot ist nämlich nur streng limitiert und unglaublich beliebt.

Am Sonntag (12.05) vor genau 90 Jahren öffnete der Zoo Duisburg zum ersten Mal seine Pforten. Im Jahr 1934 konnte sich noch niemand ausmalen, dass der kleine und regionale Tierpark in Duisburg ein so großer Erfolg werden wird.

Zoo Duisburg: 90 Jahre Bestehen

Der Zoo Duisburg ist heutzutage einer der beliebtesten Zoos in ganz NRW. Jedes Jahr strömen etliche Besucher in den zoologischen Park, um die erstaunliche Tierwelt zu bewundern. Mit über 4.700 Tieren aus mehr als 300 Arten ist der Park nämlich auch einer der artenreichsten Zoos in Deutschland.

Sören Link, Oberbürgermeister von Duisburg, spiegelt den immensen Erfolg des zoologischen Parks in seiner Rede auf der Jubiläumsfeier wider: „Der Zoo Duisburg ist eines der größten Aushängeschilder der Region und begeistert jährlich Hunderttausende.“ Mit gutem Recht drückt er aus, was wohl die meisten Duisburger empfinden: „Wir sind stolz auf unseren Zoo.“

Die Zoodirektorin Astrid Stewin erinnert auch an diejenigen, die den Zoo überhaupt ausmachen. Denn der zoologische Park hat nicht nur solch einen immensen Erfolg wegen der atemberaubenden Tiere, sondern auch den Menschen, die hinter dem Park stehen: „Unsere Förderer, Partnern, Unterstützer und Besucher.“

Aktion streng limitiert

Jetzt sagt der Zoo Duisburg: Danke! Und das nicht nur mit Worten, sondern auch mit einer tollen Jubiläumsaktion für die Besucher. Ab sofort gibt es nämlich bei dem Erwerb einer Jahreskarte ein ganz besonderes Geschenk: einen Zoogutschein im Wert von 5 € und den niedlichen Jubiläums-Koala.

Für Besucher, die das Kuscheltier unbedingt außerhalb der Aktion erwerben wollen, gibt es ebenfalls eine Option. Der süße Koala ist nämlich ab sofort ebenfalls an der Tageskasse und im Onlineshop des Zoos erhältlich. Eine tolle Alternative für Besucher, die keine Jahreskarte haben wollen, aber dem bezaubernden Kuscheltier nicht widerstehen können.