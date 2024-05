Zoo Duisburg sorgt sich um Besucher-Liebling – im OP offenbart sich der Grund

Angst um Besucher-Liebling Manggali! Das Orang-Utan Weibchen aus dem Zoo Duisburg klagt seit Tagen über Bauchschmerzen. Was erst einmal harmlos klingt, hat nun doch ernst zu nehmende Auswirkungen.

Der Zoo Duisburg hatte zur Klärung eine Ultraschalluntersuchung und daraufhin eine Operation angesetzt – zum Glück, wie sich herausstellen sollte. Denn während des Eingriffs fanden die Ärzte den wahren Grund für Manggalis Schmerzen.

Zoo Duisburg bangt um Orang-Utan

Schon seit Längerem hatte die Orang-Utan Dame sichtlich Schmerzen. Nach einer ersten Ultraschalluntersuchung gab es Hinweise auf eine Veränderung nahe der Eierstöcke. „Daher haben wir uns zu einer Operation entschlossen“, erklärt Dr. Carolin Bunert, Zootierärztin in Duisburg. „Ziel ist es in jedem Fall, dass unsere Schützlinge im Krankheitsfall die beste medizinische Versorgung bekommen. Da holt man sich in besonderen Fällen auch Rat und Unterstützung von Human-Kollegen.“

Diese kam vom Chefarzt am Düsseldorf Benrather Sana-Klinikum für Allgemein- und Viszeralchirurgie und seinem Team. „Abgedeckt auf dem OP-Tisch sehen Affen von innen aus wie wir Menschen“, weiß Prof. Dr. med. Claus Franke. Zudem hat er bereits Erfahrung in dem Gebiet. Die Anatomie der Orang-Utans komme der eines Menschen sehr nahe und Krankheiten können ähnlich verlaufen. Der Eingriff wurde über Tage vorbereitet. Dann war es endlich so weit.

Zoo Duisburg: Orang-Utan wieder munter

Während des Eingriffs entdeckten die Mediziner dann den Störenfried: eine Gelbkörperzyste. Diese konnte ohne Probleme entfernt werden. Mittlerweile hat sich Manggali gut davon erholt. „Wir sind sehr froh, dass sie auf dem Weg der Besserung ist und die OP gut überstanden hat“, kann Dr. Bunert nun verkünden.

Auch jetzt noch, drei Wochen nach der Operation, stehen die Ärztin und Dr. Franke weiterhin im Austausch über die Genesung der Orang-Utan Dame, die nun auch wieder zusammen mit ihren Artgenossen im Gehege unterwegs ist.