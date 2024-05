Zoom Gelsenkirchen verkündet Öffnungszeiten – so kannst du an Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam in den Tierpark

Wer aus dem Ruhrgebiet kommt, war sicher schon einmal im Zoom Gelsenkirchen. Seit bald 20 Jahren können Besucher die Erlebniswelten im Zoo durchwandern, von denen es mittlerweile drei Stück gibt: Alaska, Afrika und Asien.

Besonders an Wochenenden und auch an Feiertagen lädt der Zoom Gelsenkirchen zu einem Besuch ein. Doch hat er auch an Christi Himmelfahrt (Vatertag) geöffnet?

Zoom Gelsenkirchen auch an Christi Himmelfahrt offen?

Im Mai stehen wie immer besonders viele Feiertage an. Zusammen mit den Brückentagen nehmen sich vor allem im Ruhrgebiet viele Menschen gerne ein paar Tage frei. Und bei schönem Wetter steht für viele ein Zoobesuch auf dem Plan – zum Beispiel in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen.

Der erste Feiertag ist schon am Donnerstag (9. Mai). Christi Himmelfahrt oder auch Vatertag ist ein anerkannter Feiertag. Genau wie an Sonntagen haben dann die meisten Geschäfte geschlossen, doch nicht der Zoo: Von 9 bis 18.30 Uhr können Besucher auch am Feiertag durch den Tierpark gehen und die vielen Exoten bewundern.

Zoom Gelsenkirchen auch an anderen Feiertagen offen

Doch wie sieht es an Pfingsten (19.-20. Mai) oder Fronleichnam (9. Mai) aus? Da kann der Zoo ebenfalls beruhigen. „Egal ob Feier- oder Brückentag, Wochenende, Sonne oder Regen – wir haben 365 Tage im Jahr für euch geöffnet.“ Und das immer von 9 bis 18.30 Uhr.

Diese Öffnungszeiten gelten seit dem 1. April und noch bis zum 30. September. Im Oktober dann nur noch bis 18 Uhr und von November bis Dezember noch zwei Stunden weniger von 10 bis 17 Uhr. Selbst an Heiligabend und Silvester hat der Zoo immerhin von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Die Eingangstore zu den Erlebniswelten Alaska, Afrika und Asien schließen immer eine halbe Stunde vorher.

Und dann hat der Zoom Gelsenkirchen auch noch einen Tipp, um lange Warteschlangen an den Kassen zu umgehen. „Bucht euer Ticket online unter shop.zoom-erlebniswelt.de und ihr könnt direkt durchgehen bis zu den Drehkreuzen.“