Zoom Gelsenkirchen mit dringender Warnung an Besucher – „Gefährdet das Leben der Tiere“

Im Zoom Gelsenkirchen können Besucher das ganze Jahr über die eindrückliche Tierwelt bestaunen. Doch nicht alle Besucher halten sich an die Regeln des Zoos. Jetzt greift der Zoom Gelsenkirchen durch und äußert eine eindrückliche Warnung.

+++ Zoom Gelsenkirchen: Besucher trauern um Liebling – „Mir bricht das Herz“ +++

Auf Facebook und Instagram wurde ein Beitrag gepostet mit der dringenden Warnung: „Bitte füttert die Tiere in der Zoom Erlebniswelt nicht!“ So gibt es anscheinend regelmäßig Besucher, die Sachen in die Tieranlage werfen oder die Tiere sogar direkt füttern. Der Zoom Gelsenkirchen reagiert verständnislos und erinnert nochmal an das klare Fütterungsverbot.

Zoom Gelsenkirchen: immer wieder negative Ausnahmen

Jede Tierart in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen hat einen speziell angepassten Futterplan. Dieser sorgt dafür, dass alle Bewohner des Zoos ausreichend Nährstoffe bekommen und gesund bleiben. Wenn Besucher sich nicht an das Fütterungsverbot halten, kann der Zoo dies nicht mehr gewährleisten und wer muss darunter leiden? Wie immer die Tiere.

Auch erinnert der Zoom Gelsenkirchen daran, dass nicht alle Tiere dasselbe vertragen, wie wir Menschen. So gibt es sogar Lebensmittel, die für die Tiere giftig sein können. Ebenfalls sind manche Pflanzen kaum voneinander zu unterscheiden, aber können verheerende Folgen für die Tiere haben und sogar deren Leben gefährden (hier mehr dazu).

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den Kommentaren des Social-Media-Posts herrscht ein allgemeines Unverständnis für Menschen, die sich nicht an das klare Verbot halten. So fragt eine Nutzerin „Wie kommt man auch auf die Idee, Tiere im Zoo zu füttern?“ Eine andere Nutzerin merkt berechtigt an: „Es ist schon sehr traurig, dass man extra darauf hinweisen muss.“

Besucher brechen Fütterungsverbot: Folgen sind verheerend

Neben der Warnung spricht die Zoom Erlebniswelt aber auch eine Bitte an die Besucher und Fans des Zoos aus. Selbstverständlich achten die Tierpfleger immer darauf, dass die Tiere nicht gefüttert werden, aber leider passieren immer wieder Fälle, wo kein Pfleger vor Ort ist. Aber genau in diesen Fällen, können auch die Besucher des Zoos eingreifen.

Wenn Besucher beobachten, wie jemand das Fütterungsverbot bricht, bittet der Zoom Gelsenkirchen, dass man diese direkt stoppen soll. Alternativ ist es auch möglich, einem der Mitarbeiter Bescheid zu geben. Wichtig ist, direkt zu handeln, um die Tiere von Zoom Gelsenkirchen zu schützen.