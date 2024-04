Zoom Gelsenkirchen: Besucher trauern um Liebling – „Mir bricht das Herz“

Traurige Kunde für die Besucher der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen. Sie mussten sich von einem ihrer Lieblinge verabschieden.

Für viele Tierfreunde kam die Nachricht aus heiterem Himmel. Dabei war der Abschied aus der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen schon von langer Hand geplant.

Zoom Gelsenkirchen nimmt Abschied: „Mach‘s gut Awang“

„Mach‘s gut Awang!“, heißt es am Freitag (26. April) im Gelsenkirchener Zoo. Hier erblickte das Sumatra-Orang-Utan-Männchen im Jahr 2011 das Licht der Welt. Mehr als zwölf Jahre später wird Awang dem Ruhrgebiet den Rücken kehren und zieht in den Zoo Zürich. Und das hat auch einen wichtigen Grund.

Mehr aus der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen: Eine echte Schweinerei – Besucher können es nicht fassen

„Awangs aktuelles Alter kann verglichen werden mit dem Teenager-Alter bei Menschen. Mit der Zeit werden heranwachsende männliche Orang-Utans in der Gruppe immer dominanter“, erklären die Verantwortlichen. In der Natur würden Orang-Utans bereits im Alter von fünf bis acht Jahren entwöhnt und würden sich dann eigene Territorien suchen. „Awang ist also im richtigen Alter, um seine bekannte Gruppe zu verlassen.“

Die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen hat Orang Utan Awang verabschiedet. (Archivbild) Foto: Joachim Kleine-Büning/FUNKE Foto Services GmbH

Hier wird Awang leben

Der Umzug nach Zürich war kein Alleingang, sondern erfolgte auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP). Awang wird in seinem neuen Zuhause auf eine weibliche Gruppe treffen, wo er langfristig bei der Zucht zur Arterhaltung der Sumatra-Orang-Utans beitragen soll.

Um den Transport so reibungslos wie möglich zu gestalten, seien im Vorfeld einige Vorbereitungen getroffen worden. „So war eine Schweizer Tierpflegerin bereits mehrere Tage vor dem Transport angereist, um den Orang-Utan und seine Charaktereigenschaften kennenzulernen“, erklärte der Gelsenkirchener Zoo. Auf dem Weg in die Schweiz begleitete Awang dann ein Tierpfleger, den er bereits seit Jahren kennt. „Das schafft Vertrauen und einen tierpflegerischen Austausch“, so die Zoom Gelsenkirchen.

„Mir bricht das Herz“

Viele Besucher hatten den zauberhaften Awang schnell in ihre Herzen geschlossen. Umso schwerer fällt nun der Abschied. „Auch wenn es notwendig ist, dass du jetzt deinen eigenen Weg gehen musst; ich werde dich unendlich vermissen, mein lieber Awang. Mir bricht das Herz, aber ich hoffe, dass du da mit deinen sechs Mädels glücklich wirst“, schreibt eine Tierfreundin.

Mehr Themen:

Auch viele andere verabschiedeten sich mit emotionalen Worten:

Alles Gute Awang, du wirst uns fehlen. Schade, dass man keine Chance hatte sich von dir zu verabschieden. Irgendwann komme ich dich mal besuchen.

Gute Reise Awang. Ich werde dich vermissen. Alles Gute für die Zukunft und ein schönes Leben mit neuen Artgenossen.

Auf Wiedersehen Awang. Es war immer schön, dir zuzusehen, wie du Papa auf die Nerven gingst oder wie du mit Mama oder Djamuna kuschelst. Wünsche dir alles Gute in Zürich.

Seine Bezugspersonen aus der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen sind sich sicher, dass Anwang in Zürich glücklich werden wird. Denn: „Awang hat ein freundliches Gemüt und ist sehr neugierig. Er wird sich sicherlich gut in seiner neuen Heimat einleben.“