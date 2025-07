Niederlande ändern Tempo-Limit auf Autobahnen – das müssen deutsche Urlauber wissen

Windmühlen, Grachten, Tulpen – und vor allem Käse. Klar ist, in der Niederlande kann man viel besuchen und anschauen. Praktisch ist vor allem, dass man daraus gleich einen kleinen Roadtrip machen kann, denn die Autobahnen führen an allen beliebten Reise-Zielen vorbei.

Doch Vorsicht: Auf den Autobahnen hat sich einiges getan – deutsche Urlauber müssen jetzt genau hinschauen.

Urlaub in den Niederlanden: Tempo 130 statt 100 auf den Autobahnen

Wer schon einmal in den Niederlanden unterwegs war, weiß: Bisher galt auf allen niederländischen Autobahnen tagsüber von 6 bis 19 Uhr ein generelles Tempolimit von 100 km/h. Am Abend bzw. in der Nacht zwischen 19 Uhr und 6 Uhr durfte je nach Straßenbeschilderung auch 120 oder 130 km/h gefahren werden.

Für alle Schnellfahrer aus Deutschland war das Tempo-Limit in den Niederlanden ein Dorn im Auge, immerhin kann man hier vielerorts so schnell fahren, wie man möchte. Doch damit ist jetzt Schluss, denn die niederländische Regierung will eine Vereinbarung aus ihrem Koalitionsvertrag umsetzen. Demnach soll auf den Autobahnen wieder Tempo 130 gelten.

Und offenbar gilt in den Niederlanden: Gesagt – getan. Doch Moment: Wieso überhaupt Rückkehr? Nun, im Jahr 2020 wurde die Höchstgeschwindigkeit tagsüber von 130 auf 100 km/h gesenkt. Ziel war es laut ADAC, den Stickstoffausstoß zu reduzieren.

Alles im Überblick: HIER gilt die neue Regel

Und jetzt zum Wichtigsten: Welche Strecken in der Urlaub-Region sind betroffen? Hier ein kleiner Überblick:

A6 Amsterdam – Emmeloord zwischen Lelystad-Nord und der Ketelbrücke (18 km)

A 7 Groningen – Amsterdam zwischen Lorentsluizen und Stevinsluizen (Ijsselmeerdamm, 44 km)

A 7 Groningen – Bunde/D zwischen Windschoten und dem Grenzübergang Bunde (24 km)

Verkehrsminister Madlener will mittelfristig Tempo 130 auf noch mehr Autobahnabschnitte einführen. Die Planung sieht vor, den 31 Kilometer langen Abschnitt der A37 zwischen Holssloot und dem Grenzübergang Zwartemeer in Richtung Emsland zu bauen. Hier ist die Umsetzung für den kommenden Sommer geplant.

