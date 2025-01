Wunderland Kalkar: Brite entdeckt NRW-Freizeitpark – DAS lässt ihn erstaunen

Wer an Freizeitparks in NRW denkt, hat meist das Phantasialand in Brüh oder den Movie Park in Bottrop im Kopf. Als ein Brite jedoch das Wunderland Kalkar besucht, ist er hellauf erstaunt.

Regelmäßig berichtet DER WESTEN von Menschen aus anderen Ländern, die das erste Mal deutsche Kultur, Gerichte oder eben Freizeitaktivitäten ausprobieren.

Nun gibt auch der Brite James seine Meinung zu deutschen Klassikern ab – es trifft das Wunderland Kalkar in NRW.

NRW: Brite besucht Wunderland Kalkar

Der Brite James nimmt seine Follower auf seinem Instagram-Kanal mit durch Europa, um ihnen hier die besten Ausflugsziele zu zeigen. Da läuft sein Weg natürlich nicht an NRW vorbei, schließlich wimmelt es hier nur so von Freizeitparks. James macht sich auf den Weg in das Wunderland Kalkar. Was er dort sieht, lässt ihn erstaunen.

Im Wunderland Kalkar in NRW befinden sich die verschiedensten Attraktionen für Groß und Klein. Doch was James am meisten beeindruckt, ist das Kettenkarussell. Ganze 58 Meter ragt der Turm in die Höhe – doch das Spektakuläre des Kettenkarussells ist nicht allein die Höhe…

Freizeitpark auf Gelände eines Kernkraftwerks?

„Dieser versteckte Freizeitpark liegt auf dem Gelände eines ehemaligen Kernkraftwerks“, staunt James. Und das ist es, was das Kettenkarussell so besonders macht: Die riesige „Vertical Swing“ ragt nämlich aus dem Kühlturm des ehemaligen Kernkraftwerks in NRW heraus. Ein absolutes Highlight für James!

Das Wunderland Kalkar ist nur eine Stunde von Düsseldorf entfernt und damit für alle Besucher aus NRW gut zu erreichen. Bis zum 02. Februar findet noch das „Wunderlight“-Event statt, bei dem der Freizeitpark in vier Themenwelten eingeteilt ist und Besucher illuminierte Lichtattraktionen bestaunen können.