NRW: US-Amerikaner schmiert sich Mettbrötchen zum Frühstück – Zuschauer sind fassungslos

Seit rund zwei Jahren lebt US-Amerikaner Ryan in NRW, zog vor wenigen Monaten von Bielefeld nach Köln. Seine Alltagserfahrungen schildert er auf Social Media – und begeistert als „ryaneatss“ über 900.000 Follower auf TikTok. Dabei besonders im Fokus: Die kulinarischen Highlights aus der deutschen Küche.

In rund zwei Jahren NRW kam er dabei natürlich nicht am obligatorischen Mettbrötchen vorbei. Zunächst hatte Ryan seine Probleme mit dem Geschmack von rohem Fleisch, bekam das Mett kaum runter. Aber immer wieder zwingt er sich dann doch mal dazu, weil er genau weiß, dass gerade seine Follower aus NRW sich jedes Mal aufs Neue darüber freuen.

Doch natürlich achten die lokalen Mett-Fans penibel genau auf die Einhaltung einiger ungeschriebener Regeln, wenn es um die korrekte Zubereitung von Mettbrötchen geht – und Ryan leistet sich wohl einen unverzeihlichen Fauxpas.

NRW: US-Amerikaner isst Mettbrötchen

Ein typisch deutsches Frühstück hat sich Ryan nach eigenen Angaben gezaubert. Und das besteht ihm zufolge aus einem Bier, einer Brezel, Senf – und natürlich auch aus einem Mettbrötchen. Nach einem großen Schluck Bier öffnet Ryan sein Brötchen, packt das Mett mit den Fingern (ohne Messer!), drückt es auf dem Brötchen platt, streuselt noch ein paar Zwiebeln darüber, würzt mit Salz und Pfeffer nach – und gönnt sich dann einen herzhaften Bissen.

Sofort erntet er viele begeisterte Kommentare, die von einem „Landsmann“ oder „gelungener Integration“ sprechen. Aber eine heftige Kritik ist dabei nicht zu übersehen – mit seinem Mettbrötchen sind viele Deutsche überhaupt nicht zufrieden!

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Grund: Ryan hat offenbar auf zwei Zutaten verzichtet, die für viele Fans des herzhaften Snacks wohl unverzichtbar sind: Maggi-Gewürz und Butter unter dem Mett! In den Kommentaren auf TikTok wird der US-Amerikaner mehrfach darauf hingewiesen:

„Butter unter dem Mett fehlt.“

„Wo ist die deutsche Markenbutter?“

„Maggi fehlt“

„Nein Mann, nicht ohne Butter.“

„Du hast Maggi vergessen.“

„Zu wenig Zwiebeln und Maggi fehlt. Sonst perfekt.“

„Auf dem Mett fehlt noch Maggi.“

„Jetzt noch Maggi, dann ist er im Game.“

Mehr News:

Sogar der Account eines Edeka-Marktes in Sachsen kommentiert vielsagend „Maggi“ unter dem Video. Es dürfte also wohl nicht lange dauern, bis Ryan das nächste Mettbrötchen-Video hochlädt – in dem er dann hoffentlich alle Connaisseure glücklich macht.