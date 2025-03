Ruhrgebiet: Wetter-Experten mit dringender Warnung – „Harte Zeit“

Das Wetter macht aktuell einigen Menschen zu schaffen. An Karneval drohen beispielsweise Starkregen und Gewitter. Im Ruhrgebiet warnen Wetter-Experten jetzt vor einem weiteren Problem.

Zusammen mit dem Frühling rückt auch die Pollen-Saison im Ruhrgebiet immer näher. Das kann für Allergiker ziemlich unschön werden.

Ruhrgebiet erwartet hohe Pollenbelastung: Wetter-Experten warnen

Am Wochenende (28. Februar bis 2, März) erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Ruhrgebiet eine mittelschwere Pollenbelastung für die Hasel. Auch mit einer Pollenbelastung der Erle ist zu rechnen.

Während sie am Samstag (1. März) ebenfalls mittelschwer ist, nimmt die Intensität am Sonntag (2. März) zu. Im Ruhrgebiet ist sie dann besonders hoch ist. Zu Beginn der nächsten Woche wird sich daran nach Angaben des DWD wohl nichts ändern.

Pollen im März: Experte warnt vor „harter Zeit“

„Für Allergiker beginnt nun wieder eine harte Zeit. Hasel, Erle, Pappel, Weide und Ulme werden schon jetzt an windigen Tagen in teils großen Mengen durch die Luft getragen und machen vielen Allergikern zu schaffen“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock in einer Mitteilung.

Typische Anzeichen für eine Allergie sind unter anderem Niesattacken, Schnupfen, eine verstopfte Nase und Augenjucken, wie „gesund.bund.de“ berichtet. Allergiker aus dem Ruhrgebiet können die Symptome auf unterschiedliche Arten lindern.

Pollen im Ruhrgebiet: So lindern Betroffene die Symptome

Sie können zu verschiedenen Medikamenten greifen, um den Heuschnupfen in den Griff zu bekommen. Auch nicht medikamentöse Produkte wie salzhaltige Nasensprays und Nasenduschen können helfen. Vor einer Einnahme ist die Absprache mit einem Facharzt empfehlenswert.