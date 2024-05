Wetter-Experte macht erste Juni-Prognose für NRW – und bringt zermürbende Gewissheit

Der Sommer lässt dieses Jahr auf sich warten. Zwar gibt es zwischendurch wärmere Tage, aber von einem schönen Sommerwetter kann man noch nicht reden. Vermehrt kommt es zu heftigen Regenschauern und teilweise sogar Unwetter in NRW. Man kann nur hoffen, dass das Wetter sich deutlich verbessern wird.

+++ Wetter in NRW: Auch das noch! Jetzt fällt ausgerechnet Fronleichnam ins Wasser +++

Nun fragt man sich, ob es im Juni endlich richtig sommerlich wird oder ob man den Grill vorerst wieder wegpacken soll – gerade mit Blick auf die EM 2024. Ein Wetterexperte gibt jetzt seine erste Einschätzung für das Wetter im Monat Juni ab und klärt, ob man sich auf eine schöne Zeit im Biergarten einstellen kann oder nicht.

Wetter in NRW: Sommer bleibt aus

Diplom-Meteorologe Dominik Jung kann bereits eine ganz klare Tendenz im Wetter feststellen. Der Monat Juni wird auf alle Fälle wärmer als gewöhnlich. Jung erklärt: „1 bis 2 Grad wärmer als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 soll der Juni 2024 ausfallen.“ Auf eine Temperatursteigerung kann man sich also auf alle Fälle einstellen.

Jedoch sind dies die einzigen Prognosen, die einen sommerlichen Juni versprechen. Jung sagt voraus, dass das Wetter im Westen und der Landesmitte von Deutschland deutlich nasser als üblich ausfallen wird. Dies lässt nichts Gutes verheißen.

Dominik Jung äußert ebenfalls die Befürchtung, dass der momentane Unwetter-Trend weitergehen könnte – „starke Schauer und Gewitter im Westen und in der Landesmitte“ deuten sich an.

Erste Prognosen verheißen nichts Gutes

Nicht nur in Deutschland ist die Tendenz erkennbar. Auch in Spanien und Frankreich kann man erkennen, dass der Juni zwar warm wird, aber auch deutlich nasser als gewöhnlich. Ein Urlaub in die Länder kann also schnell ins Wasser fallen. Man muss abwarten, ob das Wetter im Juni vielleicht trockener wird als erwartet.

Die letzte Maiwoche scheint jedenfalls dieser Tendenz zu folgen. Das Wetter soll zwar warm ausfallen, mit bis zu 20 Grad, aber vermehrt kommt es zu Starkregen und leichten Gewittern. Ein richtiges Sommerwetter lässt wohl noch ein wenig auf sich warten.