Wetter in NRW: Auch das noch! Jetzt fällt ausgerechnet Fronleichnam ins Wasser

Nordrhein-Westfalen gehört zu den wenigen Bundesländern, die sich auf den kommenden Donnerstag freuen können. Denn hier können Bewohner Fronleichnam als Feiertag genießen. Doch spielt das Wetter in NRW auch mit?

Schließlich wollen viele den freien Tag im Garten verbringen oder mit der Familie gemütlich grillen. Ein Wetterexperte gibt nun die erste Prognose ab, auf die du dich einstellen solltest.

Wetter in NRW: Experte alarmiert zu Fronleichnam

Einwohner in Nordrhein-Westfalen dürfen sich auf Fronleichnam freuen. Denn in dem Bundesland ist dies ein gesetzlicher Feiertag. Nur wenige Länder können das katholische Fest genießen. Dazu gehören auch Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Doch wie wird das Wetter in NRW am Feiertag werden? Viele möchten schließlich den Donnerstag im Freien verbringen.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung gibt seine erste Prognose dazu ab. Doch diese dürfte den Feiernden eher sauer aufstoßen. Denn das Wetter in NRW wird am Donnerstag eher durchwachsen sein. „Im Westen viele Wolken, zeitweise Regen mit 18 bis 22 Grad“, erklärt der Experte auf dem YouTube-Kanal „wetternet“.

Rettet DIESER Urlaubstipp den Feiertag?

Der Osten dagegen, der keinen Feiertag hat, der darf sich dagegen freuen. „Über 23 bis 26 Grad und richtig viel Sonnenschein“, so Jung weiter. Doch das sieht der Wetter-Experte als Gelegenheit, den feiernden Bundesländern einen Reise-Tipp zu geben. „Da empfiehlt sich vielleicht ein Tagestrip vom Westen rüber in die östlichen Bundesländer, da könnte es wirklich am Feiertag etwas freundlicher sein als andersrum.“

Auch auf den letzten Maitag, den Freitag, wirft der Diplom-Meteorologe einen Blick. Dieser schaut eher wechselhaft in ganz Deutschland aus. „Viele Wolken, Schauer und Gewitter“, prophezeit Jung. Dabei stehen die Temperaturen in Deutschland auf 16 bis 22 Grad. „Ziemlich wechselhafte Angelegenheit, mit der dieser Mai 2024 zu Ende geht“, schließt Jung seine Mai-Prognose ab.