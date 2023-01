Wetter im Ruhrgebiet: Hochwasser-Gefahr! Stadt warnt vor Überflutungen

Das Wetter im Ruhrgebiet nimmt zum Wochenende ordentlich an Fahrt auf. An vielen Orten ist jetzt Dauerregen angesagt. In Hagen könnte die Regenperiode jetzt erste Folgen bedeuten. Die Stadt warnt: In Hagen könnte in der Nacht zu Freitag (13. Januar) sogar Hochwasser drohen!

Stadt und Feuerwehr Hagen treffen erste Vorkehrungen, um sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird ein Hochwasser mittlerer Größenordnung erwartet. Doch das Wetter im Ruhrgebiet könnte nach aktuellem Stand im Stadtgebiet bereits zu Überflutungen führen.

Wetter im Ruhrgebiet: DIESE Stadtteile sind besonders bedroht

Nach aktuellen Infos von Wetter-Experten des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) ist mit einer Wahrscheinlich von 91 Prozent mit Überschreitungen eines fünfjährigen Hochwassers an zu rechnen, an einigen Orten sogar mit Überschreitungen eines 20-jährigen Hochwassers. Demnach gebe es Überflutungen dieser Größenordnung nur einmal in fünf beziehungsweise 20 Jahren.

Pünktlich um Mitternacht stehen die Zeiger in der Stadt Hagen auf Alarm, denn dann könnten einzelne Gewässer wie der Fluss Volme infolge des Dauerregens ihren höchsten Stand erreicht haben. Besonders Anwohner der Hagener Stadtteile Delstern, Ambrock, Dahl, Priorei, Rummenohl und Haspe sollten gewarnt sein: Sie sind besonders von Überflutungen bedroht.

Wie die Feuerwehr Hagen auf Twitter schreibt, tritt derzeit „ergiebiger Dauerregen“ auf. „Dabei werden nochmals Niederschlagsmengen um 30 l/m² erwartet.“ Auch die Stadt Hagen hält auf ihren Social-Media-Kanälen in Bezug auf die Hochwasserlage auf dem Laufenden.

Demnach liegen neben der Volme noch keine konkreten Informationen vor, ob auch bei weiteren Gewässern mit Überflutungen zu rechnen ist.

Wetter im Ruhrgebiet: „Kollegen sind vorbereitet“

Anwohner der betroffenen Stadtteile werden gebeten, Vorkehrungen zu treffen, um ihre Häuser und Wohnungen vor Überflutungen zu schützen. Lose Gegenstände sollten gesichert, überflutete Bereiche nicht betreten werden. Ab Mitternacht sollte also besser nicht mehr das Haus verlassen werden.

Darüber hinaus stehe die Feuerwehr Hagen im engen Austausch mit Wetter-Experten, um besonders betroffene Bereiche frühzeitig zu identifizieren. „Die Kolleginnen und Kollegen sind vorbereitet, aktuell wird aber nur mit leichten Überflutungen gerechnet.“

Aktuelle Informationen zu den unmittelbaren Auswirkungen des Wetters im Ruhrgebiet und zur Hochwasser-Lage erhalten Anwohner auf der Website der Stadt Hagen unter www.hagen.de sowie auf den Social Media-Kanälen der Stadt und Feuerwehr.