Kältesack hat Sommer-Wetter in NRW im Griff – „Tiefpunkt kommt erst noch“

„Für all diejenigen, die glauben, der Sommer hat seinen Tiefpunkt erreicht, für die habe ich eine schlechte Nachricht: Der Tiefpunkt kommt erst noch!“ Puhhhh, na die Ansage von Wetter-Experte Dominik Jung auf dem Youtube-Kanal „Wetter.net“ bereitet direkt mal Gänsehaut.

Jedes Mal, wenn sich die Sonne in NRW ein wenig blicken lässt, kommt Hoffnung auf. Doch kurz darauf machen vereinzelte Schauer oder zum Teil sogar heftiger Starkregen die Träume wieder zunichte. Und dabei bleibt es scheinbar noch etwas länger …

Wetter in NRW bleibt wechselhaft

„Es wird nass werden, die kommenden Tage, zum Teil heftiger Regen und Gewitter“, so die Prognose. Und die trifft auf fast ganz Deutschland zu – ob im Osten, Norden, Süden oder Westen. Vergleichsweise kommen wir in NRW sogar noch mit am besten davon. Zum Ende der Woche müssen wir uns laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zwar von der Eifel bis zum Sauerland auf einzelne Schauer und Gewitter mit Starkregen einstellen, aber ab Samstag wird es wieder etwas freundlicher.

+++ Frau aus NRW überrascht ihre Tochter mit einem letzten Besuch – „Tschüss, Mama“ +++

Am Samstag soll es bei gleichbleibenden Temperaturen um die 22 bis 26 Grad gebietsweise auflockern und trocken bleiben, ehe es in der Nacht zum Sonntag und auch am Tag verbreitet schauerartigen Regen und einzelne Gewitter geben soll. Und auch wenn Dominik Jung es nicht will, aber für die Folgewoche muss er die Stimmung schon wieder etwas drücken.

Noch mehr News:

Denn laut dem Diplom-Meteorologen geht es ab der Folgewoche mit dem Sommer-Wetter weiter bergab. „Von Freibad-Wetter kann da kaum noch die Rede sein“, so seine düstere Ansage. In NRW liegen die Temperaturen in den Höchstwerten nur noch knapp über 20 Grad. „Immerhin noch mäßige Wärme, aber die Werte werden noch zurückgehen.“ 22 bis maximal 28 Grad und dazu einzelne Schauer, hier und da auch Gewitter. Aber im nächsten Monat wird es doch dann wohl endlich wieder besser, oder? „Ob es Anfang August wieder wärmer wird, ist unklar. Ist aber durchaus denkbar“, so die Meinung des Experten.