Bringt das Wetter in NRW Ende Juli den Sommer zurück? Experte wird deutlich: „Karte der Hoffnung“

Es ist Ende Juli, doch von vom Sommer ist in vielen Teilen Deutschlands aktuell keine Spur. „Die nassen Zeiten gehen bei uns in Deutschland weiter“, erklärt Wetter-Experte Dominik Jung in einem Video von „wetter.net“. Besonders betroffen sei aktuell der Süden des Landes, doch auch in NRW sieht es nicht viel besser aus.

„Insgesamt geht es die nächsten 14 Tage im gesamten Land doch immer wieder recht nass weiter“, so Jung. Der Sommer scheint am Monatsende also kein Comeback zu feiern. Sonnenanbeter sollten den Kopf allerdings nicht in den Sand stecken.

Wetter-Modelle für NRW im Vergleich

Laut des GSF-Modells könnten Sonnenanbeter in NRW doch noch etwas Glück zum Monatsende haben. Demnach seien am 30. Juli Temperaturen zwischen 25 und 32 Grad möglich. Der Wetter-Experte warnt in dem Video jedoch: „Das ist eher eine Karte der Hoffnung für alle Sommerliebhaber.“

Denn im Gegensatz zu dem amerikanischen Wettervorhersagemodell geht das europäische von Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad aus. Die Vorhersagen variieren entsprechend stark, weshalb die sommerliche Vorhersage des GSF mit Vorsicht zu genießen sei. Wer Urlaub in Deutschland macht, muss also vorerst bangen. In anderen Teilen Europas sieht das hingegen ganz anders aus.

Hier ist es aktuell richtig heiß

Im Norden Europas gibt es gerade eine historische Hitzewelle, die schon seit zwei Wochen andauert. Auch im Süden steigen die Temperaturen extrem an und erreichen Spitzenwerte von etwa 40 bis knapp 45 Grad.

Ob Deutschland und NRW im nächsten Monat auf ähnliche Werte kommen, bleibt vorerst abzuwarten. Auch die auf die Frage, welches Wetter-Modell letztendlich recht hat, wird kann nur die Zeit beantworten.