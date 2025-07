Bahnstrecken im Ruhrgebiet müssen geändert werden – Pendler sollten genau hinschauen

Da kommt wieder einiges auf die Bahnfahrer in NRW zu! Im August muss sich vor allem das Ruhrgebiet auf einige Einschränkungen gefasst machen. Besonders die vielen Berufspendler dürften bei dieser Nachricht einmal mehr schlucken. Doch auf was genau müssen sie sich gefasst machen?

Wie die DB mitteilt, sind vor allem Städte wie Bochum, Essen, Duisburg und der Raum Euskirchen / Mechernich betroffen. Ab dem 1. August kommt es daher zu Änderungen, Einschränkungen und Bahnausfällen. So ist die Strecke zwischen Bochum Hbf und Hagen Hbf vom 1. bis 8. August aufgrund von Arbeiten an Lärmschutzanlagen von Fahrplanänderungen betroffen.

Pendler in NRW müssen umplanen

Betroffen ist vor allem die RB 40. Pendler müssen mit Teilausfällen zwischen Bochum Hbf und Hagen Hbf rechnen – Busse werden als Ersatz eingesetzt. Auch der RE 42 und die RB 33 sind in der Nacht vom 3. auf den 4. August von Teilausfällen betroffen. Aufgrund von Oberleitungs- und Gleisarbeiten müssen Reisende zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf sowie Krefeld Hbf starke Nerven behalten. Auch hier gibt es einen Ersatzverkehr (SEV) mit Bussen.

In Lüdenscheid kommt es richtig dicke. Da wird vom 1. bis zum 11. Augst ein Ersatzverkehr zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Brügge eingerichtet. Grund: Aufgrund von Brückenarbeiten kommt es zu Fahrplanänderungen der Linie RB 25 und RB 52. Bei beiden Linien kommt es zu Teilausfällen – hier werden ebenfalls Busse als Ersatz verkehren.

Im Raum Euskirchen / Mechernich müssen sich Pendler, die regelmäßig die Linien RE 22 und RB 24 nutzen, auf Behinderungen einstellen. Denn vom 1. bis zum 18. August finden Arbeiten am Bahnübergang statt. Auch hier kommt es zu Teilausfällen. In dieser Zeit fallen jeweils an dem Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 05.30 Uhr, die Züge zwischen Euskirchen und Mechernich sowie Euskirchen und Kall aus. Mehr Informationen zu den aktuellen Meldungen findest du >>>hier.