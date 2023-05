Wetter in NRW: Vatertags-Keule! Experte warnt – „Wird gefährlich“

Die Achterbahnfahrt beim Wetter in NRW geht weiter. Am Wochenende konnten wir uns noch über frühsommerliche Temperaturen freuen. Allerdings mischten sich auch immer wieder Schauer und Gewitter dazwischen. Ähnlich geht es auch zum Wochenstart weiter.

So musst du nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch am Montag (15. Mai) mit zum Teil kräftigen Gewittern mit Starkregen in NRW rechnen. Im restlichen Teil des Landes soll es am Nachmittag hingegen nur vereinzelt schauern. Dabei gehen die Temperaturen immer weiter in den Keller (mehr hier).

Wetter in NRW: „Wird noch einmal gefährlich“

Es ist Mitte Mai. Viele Gartenfreunde und Ackerbauern haben die Anbau-Saison bereits eingeleitet. Doch sie sollten gewarnt sein. Denn etwas verspätet machen die Eisheiligen in NRW ihrem Namen alle Ehre. „Für die Blüten wird es noch einmal gefährlich werden“, warnt auch Dominik Jung. Nach Angaben des Wetter-Experten musst du in den nächsten Nächten mit Bodenfrost rechnen. In höheren Lagen des Landes sei sogar Luftfrost möglich, bestätigt auch der Deutsche Wetterdienst.

Wer seine besonders empfindlichen Pflanzen schützen möchte, sollte sie nach Möglichkeit in den kommenden Nächten abdecken. Selbst tagsüber schaffen es die Temperaturen bis Mitte der Woche mancherorts nur mit Mühe in den zweistelligen Bereich. Vatertags-Frust vorprogrammiert: Wer am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) eine ausgiebige Bollerwagen-Tour geplant hat, sollte sich also warm anziehen. Immerhin: Nach den zum Teil heftigen Niederschlägen soll es ab Dienstag deutlich weniger regnen.

Wettervorhersage für NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 12 bis 16 Grad, nachts Abkühlung auf bis zu 1 Grad (vereinzelt Bodenfrost im Bergland)

Mittwoch: 13 bis 16 Grad, nachts bis -1 Grad (verbreitet Bodenfrost)

Donnerstag: 12 bis 17 Grad, nachts bis 1 Grad (vereinzelt Bodenfrost)

Sommer-Wetter nach Temperatursturz in NRW

Der nächste plötzliche Umschwung kommt dann Richtung Wochenende auf uns zu. Dann sind laut Dominik Jung („wetter.net“) in NRW wieder deutlich freundliche Werte zu erwarten. Auch die DWD-Meteorologen rechnen am Sonntag mit Werten um die 25 Grad.

Zu Beginn der neuen Woche könnte in Teilen der Republik sogar erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke geknackt werden. Ob sich der langersehnte Sommer dann endlich bei uns durchsetzt?