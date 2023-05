Wetter in NRW: Expertin atmet auf – dieser Trend gibt Hoffnung

Das Wetter in NRW hielt uns die letzten Monate ordentlich auf Trab. Gerade in den vergangenen zwei Wochen war der Wechsel von kalten zu warmen Temperaturen und wieder zurück zu kalten kaum mehr zu ertragen. Der Frühling wird mehr denn je heiß ersehnt.

Und die Achterbahnfahrt scheint mit Blick auf die Prognosen für die kommende Woche noch kein Ende zu nehmen. Doch Wetter-Experten sind uns meist einen Schritt voraus und stellen bereits Vorhersagen für die kommenden Monate an. Und diese scheinen jetzt Grund zur Hoffnung zu geben. Was hält das Wetter in NRW für uns bereit?

Wetter in NRW sorgt für Entspannung

Bei den aktuellen Prognosen nehmen Meteorologen bereits den Sommer 2023 in den Blick. Und das Thema Sommer rief in der Vergangenheit viele Sorgenfalten hervor. Denn wer sich an die Sommer-Monate der vergangenen Jahre zurückerinnert, der weiß, dass die Dürre in ganz Deutschland ihre Spuren hinterließ.

Doch eine Entwicklung könnte einen drohenden Dürre-Sommer 2023 jetzt bereits abgewendet haben, wie „Wetter Online“ berichtet. Demnach hätten die großen Regenmengen der vergangenen Monate die Talsperren gut gefüllt, so etwa die Möhnetalsperre in Nordrhein-Westfalen. Insbesondere der März soll sein Übriges dazu beigetragen haben, denn er war der nasseste seit mehr als 20 Jahren.

Auch in den nächsten Tagen soll ein Tief uns in der kommenden Woche weiterhin ordentlich Niederschlag bescheren. „Ist damit nun die Trockenheit überall beendet?“, fragt sich nicht nur Meteorologin Verena Leyendecker in einem aktuellen „Wetter Online“-Video. Und tatsächlich kann die Expertin eine erfreuliche Antwort geben! Das erste Mal seit Jahren wird in der Schicht bis 25 Zentimeter, die für Feldpflanzen relevant ist, nirgendwo Dürre angezeigt. Im Westen und Süden seien die Böden sogar schon übersättigt.

So geht’s nächste Woche weiter

Doch auch eine Hiobsbotschaft hält Leyendecker für uns bereit: Denn der Mai sieht in vielen Regionen nass aus. Und von dieser Seite zeigt sich das Wetter in NRW bereits in der kommenden Woche.

Schon am Sonntag (14. Mai) folgt nach einem sonnigen Tagesstart bereits wieder die ungemütliche Wende. Laut „Deutschem Wetterdienst“ ist vielerorts mit einzelnen Gewitter und Schauern zu rechnen. Und auch am Montag (15. Mai) geht es voraussichtlich wechselhaft weiter. Wer zum Wochenstart vor die Tür muss, sollte besser seine Regenjacke und einen Regenschirm im Gepäck haben.

Temperaturen der nächsten Tage:

Sonntag (14. Mai): 20 bis 23 Grad, in der Nacht 7 bis 10 Grad

Montag (15. Mai): Maximal 21 Grad, Tiefstwerte bei 7 bis 9 Grad

Dienstag (16. Mai): Temperatursturz auf 16 bis 18 Grad, Tiefstwerte bis maximal 8 Grad

Mittwoch (17. Mai): 12 bis 15 Grad, in der Nacht frostige 2 bis 5 Grad

Am Dienstag (16. Mai) folgt dann neben gelegentlichen Schauern auch noch ein ordentlicher Temperatursturz. Maximal 18 Grad sind dann im Tagesverlauf drin, in der Nacht kühlt es sich nochmal auf unter 10 Grad ab. Noch ein wenig kälter geht es dann am Mittwoch (17. Mai) weiter. Fast winterlich muten dann die vorhergesagten 12 bis 15 Grad an.

Wer seine Winterjacke schon im Keller verstaut hat, sollte sie wohl besser nochmal hervorholen. Ob das Wetter in NRW den Frühling in diesem Jahr einfach überspringt und bald schon den Sommer einläuten wird, bleibt weiterhin abzuwarten.