Wetter-Hammer in NRW: Irre Wende im Anmarsch – doch vorher kommt es dicke

Was ist das bloß für ein unbeständiges Wetter in diesem Frühjahr in NRW? Auch im Mai will das April-Wetter bislang gar nicht aufhören. Wenn die Sonne durchkommt, lässt sich der Frühsommer hier und da zwar schon erahnen. Doch immer wieder grätschen Schauer und Gewitter dazwischen.

Auch am Wochenende drohen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) immer wieder vereinzelte Gewitter, die örtlich sogar Starkregen mit sich bringen können. In der nächsten Woche geht es dann noch weiter bergab.

Wetter in NRW macht, was keiner will

Am Wochenende müssen wir uns zwar mit wechselhaftem Wetter begnügen. Dafür liegen die Temperaturen immerhin stabil oberhalb der 20-Grad-Marke. In regenfreien Abschnitten kann der Ausflug an der frischen Luft dann sogar richtig Spaß machen. Doch zu Wochenbeginn gehen die Temperaturen so langsam wieder in den Keller.

Nach DWD-Prognosen schaffen es die Werte am Mittwoch nicht einmal mehr über 15 Grad. In einigen Landesteilen drohen dann sogar wieder einstellige Werte – und das mitten im Mai! Immerhin: Im Verlauf der Woche sollen die Temperaturen dann langsam wieder steigen. Am Wochenende sollen dann sogar beinahe sommerliche Temperaturen drin sein. Und der Trend könnte andauern.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Sonntag: 20 bis 23 Grad, nachts 10 bis 7 Grad

Montag: 17 bis 20 Grad, nachts 9 bis 7 Grad

Dienstag: 16 bis 18 Grad, nachts 8 bis 6 Grad

Kommt endlich die Wetter-Wende in NRW?

Analysen von „wetterprognose-wettervorhersage.de“ könnte uns von da an ein wahrer Temperatursprung erwarten. Mancherorts könnte dann in Deutschland sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Allerdings gibt es laut der Experten auch einen Dämpfer. Warme und feuchte Luftmassen sollen beim Aufeinandertreffen mit Höhentiefs könnten „für regionale – teils kräftige – Schauer und Gewitter sorgen“, heißt es.

