Wetter in NRW: Experten warnen vor Gefahr – diese Regionen sind besonders betroffen

Das Wetter in NRW spielt zurzeit verrückt. Erst tagelange Regenschauer und Gewitter und dann ist es plötzlich sonnig und warm wie im Sommer. Doch damit ist jetzt erst mal Schluss, wie Experten prognostizieren.

Denn in dieser Woche geht es stark bergab. Hobbygärtner und Nachteulen sollten sich lieber warm anziehen. Mit dem Wetter in NRW ist nicht zu spaßen.

Wetter in NRW: Schnee im Mai?

Die neue Woche startet erst mal noch verregnet. Dabei blieb es am Sonntag (14. Mai) trotz vereinzelter Gewitter bei 20 Grad noch recht trocken. Am Montag ziehen jedoch bereits neue Schauer und Gewitter auf, teils sogar mit Starkregen. Dabei können wir uns mit 21 Grad noch über etwas Wärme freuen.

Aber nicht mehr lange. Denn in der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen bei stärkerer Bewölkung und möglichen Schauern bereits auf unter zehn Grad. Der Dienstag wird ein Mix aus Regen, Wolken und trockenen Phasen. Zudem markiert er den Wendepunkt der Woche. Mit nur noch maximal 16 Grad am Tag – in höheren Lagen sind die zweistelligen Werte schon fast Gesichte – gehen die Temperaturen in der Nacht noch weiter in den Keller.

Die Temperaturen der nächsten Tage:

Montag: 17-21 Grad (Hochlagen 14-16 Grad), nachts 7-9 Grad (4 Grad)

Dienstag: 13-16 Grad (11 Grad), nachts 3-6 Grad (1 Grad)

Mittwoch: 13-16 Grad (8-11 Grad), nachts 2-4 Grad (-1 Grad)

Quelle: DWD

Im Nordwesten von NRW in Richtung der Alpen sinken am Dienstag und Mittwoch die Temperaturen nachts teils auf einstellige Werte und dann kann es oberhalb von 1.000 Metern sogar Schnee geben, schreibt „wetteronline.de“.

Bodenfrost Mitte der Woche

Zusätzlich warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Bodenfrost in den Nächsten von Dienstag bis Donnerstag. Dann solltest du dich warm anziehen und besser alle Pflanzen, die keinen Frost vertragen, reinholen. Ansonsten könnte es am nächsten Morgen eine böse Überraschung geben.

Doch keine Sorge, das Tief dauert nicht lange. Gleich nach den kalten Nächten geht es temperaturtechnisch wieder aufwärts, sagt der 10-Tage-Trend vom DWD voraus. Dann feiern auch die 20 Grad ihr Comeback.