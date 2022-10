Wetter in NRW: Gewitter und Starkregen im Anmarsch – dann kommt es richtig dicke

Das Wetter in NRW meint es im Oktober gut mit unserem Geldbeutel. Denn der Herbstmonat ist bislang überdurchschnittlich warm. Teures Gas oder Holz musste deshalb in Deutschland noch nicht im Übermaß verfeuert werden.

Auch in den nächsten Tagen bleibt es für diese Jahreszeit überdurchschnittlich warm. So knackt das Thermometer am Wochenende erneut vielerorts in NRW die 20-Grad-Marke, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Doch am Samstagmorgen drohen erst einmal üble Unwetter.

Wetter in NRW: Gewitter und Starkregen im Anmarsch

Zwar gehen die Meteorologen davon aus, dass es überwiegend trocken bleibt in NRW. Doch stellenweise könnte es krachen. Und wenn, dann so richtig. So seien am Samstagmorgen von Westen her einzelne Gewitter mit Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit nicht ausgeschlossen.

Ähnliches Bild auch am Sonntag. Hier drohen ab den Nachmittagsstunden von Westen her lokal Gewitter mit Starkregen und Sturmböen. Erst in der Nacht zu Montag soll sich das Wetter in NRW dann wieder beruhigen. Am Montag soll es dann bei weiter äußerst milden Temperaturen überwiegend trocken bleiben.

Wetter in NRW: Am Wochenende drohen Gewitter. (Symbolbild) Foto: IMAGO / blickwinkel

Das sind die Temperaturen der nächsten Tage in NRW:

Samstag: 17 bis 20 Grad, nachts Abkühlung auf 13 bis 8 Grad

Sonntag: 17 bis 21 Grad, nachts Abkühlung auf 16 bis 10

Montag: 18 bis 21 Grad, nachts 13 bis 9 Grad

Wetter in NRW: „Wirklich krasser Temperatursturz“

Nach Angaben von Wetter-Experte Dominik Jung sollen die Temperaturen auch im Verlauf der Woche noch überdurchschnittlich mild sein. Doch dann bahnt sich eine extreme Wetter-Wende an. So deuten die ersten Prognosen für Anfang November, dass mit den beinahe sommerlichen Temperaturen im Oktober endgültig Schluss ist.

Der Meteorologe spricht beim Anblick der Zahlen Klartext: „Das wäre wirklich ein krasser Temperatursturz.“ Denn die Temperaturen drohen innerhalb weniger Tage extrem abzufallen. Dann drohen nachts Werte um -5 Grad. Dominik Jung betont aber, dass diese Prognosen noch sehr vage sind. „Wie stark die Temperaturen abfallen, müssen wir weiter beobachten.“ Am Heizen kommen wir angesichts der Prognosen dann im November wohl kaum mehr vorbei.