Hitze-Welle eskaliert komplett! Urlauber in Italien, Türkei und Co. in tödlicher Gefahr

Eine Hitzewelle historischen Ausmaßes hat Südeuropa fest im Griff. Besonders im beliebten Urlaubsland Italien klettern die Temperaturen derzeit auf über 45 Grad. Aber auch in der Türkei und Griechenland starten die Menschen bereits mit bis zu 38 Grad in den Tag.

Vor allen in touristischen Hotspots wie Sizilien und Zentralgriechenland wird es extrem heiß. Die aktuellen Prognosen liegen 15 Grad über dem Klimamittel. Der nächste Hitzerekord scheint bereits in Sicht.

Das Extremwetter erschwert den Urlaub vieler Reisender, die wegen der Hitze teilweise sogar ihre Pläne ändern müssen. Besonders für ältere Menschen und Kinder besteht eine erhöhte Gesundheitsgefahr. Nun gab es erste Tote.

Gefährlicher Urlaub bei extremen Temperaturen

Innerhalb von nur 24 Stunden starben in Apulien fünf Menschen, viele von ihnen während ihres Urlaubs. Ein 60-Jähriger wurde am Dienstag (22. Juli) reglos im Wasser bei Torre dell’Orso entdeckt. Trotz schneller Hilfe kam jede Rettung zu spät. Auch ein 82-Jähriger erlitt in Torre Inserraglio einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Am Montag starben bereits ein 79-Jähriger am Strand von Porto Cesareo, ein 66-Jähriger starb auf seinem Boot und selbst ein 19-Jähriger erlag der Hitze im Moldawien-Urlaub.

Die tragischen Zwischenfälle zeigen, wie gefährlich diese Rekordhitze in Italien und Co. für Urlauber und Anwohner gleichermaßen ist.

Notlage auch nachts während des Urlaubs

In Palermo wurde bereits die höchste Warnstufe ausgerufen. Auch beim Thema Waldbrandgefahr herrscht in Italien Warnstufe Rot. In der Türkei ist besonders der Südosten betroffen.

Selbst nachts sinken die Temperaturen in einigen Regionen nicht unter 30 Grad. Dies macht den Urlaub in Südeuropa zur körperlichen Herausforderung. Gesundheitsexperten fordern, direkte Sonneneinstrahlung zu meiden und kühle Innenräume aufzusuchen.

Dieses Phänomen nennt sich eine Hitzeglocke: anhaltender Hochdruck, heiße Luftmassen und keine Möglichkeit zum Austausch. Die Hitze staut sich so über Tage hinweg und wird dadurch verstärkt. Experten sehen auch Bulgarien, Rumänien, Kroatien und Ungarn mittendrin, fasst „T-online“ die aktuelle Lage zusammen.

Selbst auf das Wetter in Deutschland übt die Hitzeglocke einen Einfluss aus, wie der hiesige Wetterdienst warnt. Die Hoffnung ruht nun einzig allein auf der Prognose, dass die Hitzewelle in der kommenden Woche abklingen könnte.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.