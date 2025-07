„Hundstage“ in NRW auf der Kippe! Wetter-Experte muss schlucken

Ach du dickes Ei! Es steht nicht gut um das Wetter in NRW derzeit. Sonnenanbeter sind bitter enttäuscht – und Aussicht auf Besserung gibt es erstmal nicht wirklich…

Schlechte Prognosen für das Wetter in NRW! Schon seit einigen Tagen trüben unter anderem Wolken und Regenschauer das Sommerfeeling. Temperaturen von teilweise unter 20 Grad lassen uns eher bibbern. Diplom-Meteorologe Dominik Jung weiß: Die Lage wird nicht wirklich besser!

Das Wetter in NRW ist nichts für den Sommerurlaub

„Wo kommt denn das ganze Wasser her hier in Deutschland, was wir aktuell hier so vom Himmel fallen, sehen – na ja, zumindest nicht aus dem Wasserhahn“ stellt Jung in einem Video auf dem Youtube-Kanal von „wetter.net“ fest.

„Das ist wahrlich kein Wetter für einen Sommerurlaub“, findet der Experte weiterhin deutliche Worte. Es wird richtig nass werden in den kommenden Tagen – in einigen Teilen von Deutschland mehr und in anderen weniger. „Da droht zum Teil Hochwasser und Überschwemmungsgefahr.“

Wetter in NRW: Wann wird es mal wieder so richtig Sommer?

„Also die Hundstage werden alles andere als heiß“, prophezeit Jung. Als Hundstage werden die heißen Tage im Sommer, genauer in der Zeit vom 23. Juli bis zum 23. August, bezeichnet. Kein stabiles Sommerhoch sei zu erwarten, so Jung weiterhin. „Die Hochs kommen kurz und ziehen schnell wieder weiter“, weiß Jung.

Die Temperaturen liegen bei 20 bis 25 Grad, so die Prognosen. „Hundstage heißt es normalerweise – die heißeste Zeit des Jahres. Na ja, die heißeste Zeit war Anfang Juli gewesen. Bisher 39,3 Grad. Aber da kommen wir bei weitem nicht dran Ende Juli und wahrscheinlich auch nicht Anfang August, aber das muss man abwarten.“